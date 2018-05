19:25 Uhr

Pöttmes’ letzte Chance Lokalsport

Für den TSV Pöttmes (Mitte Eduard keil und rechts Dominik Weiß) ist am Sonntag in Griesbeckerzell Pflicht. Ansonsten fährt der Aufstiegszug ohne die Pöttmeser ab. Der FC Affing (links Haci Ay) bekommt es mit dem abstiegsbedrohten SV Feldheim zu tun.

Der TSV muss in Griesbeckerzell gewinnen, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Warum sich Zells Trainer Metin Bas gelassen gibt und den Druck beim Gegner sieht.

Von Daniel Flemm

Die Tabelle der Kreisliga Ost war in den vergangenen Wochen ein schlechtes Gesprächsthema. Gerade bei den Aufstiegsanwärtern war der Blick auf das Tableau streng verboten.

Einer der Abstinenzler: Pöttmes-Trainer Mariusz Suszko, dessen Mannschaft im Rennen um die Aufstiegsrelegation seit Wochen in Lauerstellung liegt und auf Ausrutscher der zweitplatzierten Zeller wartet. Die Idee des 31-Jährigen: den Druck von Team nehmen, um befreit angreifen zu können. Bisher geht diese Strategie auf. In den vergangenen vier Spielen holte der TSV vier Siege und stabilisierte sich nach der Ergebniskrise Anfang des Jahres. Mit einem Sieg gegen die direkte Konkurrenz aus Zell am Sonntag (15 Uhr) will die Suszko-Truppe nun den nächsten Schritt machen. „Es ist ein entscheidendes Spiel. Gewinnt Zell, ist die Situation klar. Gewinnen wir, wird das Rennen nochmals spannend.“ Der Coach weiß: Im Erfolgsfall rückt sein Team auf drei Punkte an den Gegner heran, hat zudem mit Partien gegen Langenmosen und in Gerolsbach das vermeintlich leichtere Restprogramm.

Dagegen empfangen die Zeller am letzten Spieltag Spitzenreiter Affing, könnten in der Endphase der Saison nervös werden und Fehler machen. Den Erfolgsdruck sieht Suszko deswegen klar aufseiten des Gegners. „Momentan sind sie sechs Punkte vor uns, ein Unentschieden reicht ihnen im Prinzip. Es ist sicherlich nicht einfach, so ins Spiel zu gehen.“ Ein weiterer Pluspunkt für seine Mannschaft: Die Verletztenmisere scheint überstanden. Bis auf Top-Stürmer Serge Yohoua, der weiterhin mit einer angebrochenen Rippe ausfällt und vermutlich kein Saisonspiel mehr bestreiten wird, sind alle Akteure wieder an Bord. „Gerade gegen Aichach mussten wir personell an die Grenze gehen, hatten keinen einzigen Spieler auf der Bank. Dass wir trotzdem spielbestimmend waren und sechs Tore erzielt haben, zeugt von einer guten Leistung.“

Bas sieht Pöttmes in der Bringschuld

Eine Leistung, die indes nicht jeden in der Kreisliga Ost überrascht. Zell-Coach Metin Bas hält nichts vom Pöttmeser Understatement, wirft den Verantwortlichen vor, sich unter Wert zu verkaufen. „Wir gehen am Sonntag ganz bestimmt mit weniger Druck ins Spiel als der Gegner. Der Grund ist einfach: Der Pöttmeser Kader kostet mehr.“ Bas verweist damit auf die Transferaktivitäten des TSV in der Winterpause. Neben den Regionalliga-Akteuren Suszko und Yohoua verpflichtete der Club mit Eduard Keil vom TSV Gersthofen einen weiteren Hochkaräter und investierte viel Geld. Die Ligakonkurrenz wertet die Pöttmeser Einkaufstour als Kampfansage. „Für uns ist die Lage dagegen angenehm. Wir haben die jüngste Mannschaft, keiner hat uns einen Spitzenplatz zugetraut. Wir können also befreit aufspielen“, erklärt Bas.

Doch ganz ohne Druck kann auch der SCG nicht in die Partie gehen. Die Chance auf das Aufstiegsendspiel gegen den FC Affing am 26. Spieltag will sich die Bas-Elf nicht entgehen las-sen. Zumal der Tabellenerste, der am kommenden Sonntag auf Feldheim trifft, vermutlich keine Punkte mehr liegen lassen wird. Der Trainer sieht seine Mannschaft aber für das Herzschlagfinale gerüstet. „Wir brauchen uns nicht verstecken und hängen uns rein. Die Leistungen zuletzt zeigen, dass wir den Siegeswillen haben.“ Beim Auswärtserfolg in Petersdorf brachte die Mannschaft eine 3:1-Führung in Unterzahl über die Zeit, bewies gegen den offensivstarken Tabellenvierten Kampfgeist. „Die Einstellung der Truppe passt, das zeigt sich auch im Training. Seit ich da bin, ist die Beteiligung konstant hoch.“

An den Äußerungen der beiden Trainer merkt man deutlich: Die Kreisliga Ost ist in der heißen Phase angekommen, die Trainer schirmen ihre Teams ab. Zell will als Überraschungszweiter wahrgenommen werden, für den Mentalität über allem steht. Pöttmes möchte den Eindruck vermeiden, den Erfolg mit allen Mitteln erzwingen zu wollen. Am Sonntag wird sich zeigen, wo die Wahrheit liegt - vermutlich irgendwo in der Mitte.

