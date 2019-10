06.10.2019

Pöttmes strauchelt, BCA schließt auf

Nach der Niederlage des TSV in Burgheim und dem Aichacher Auswärtssieg liegen die zwei Mannschaften aus dem nördlichen Landkreis punktgleich an der Tabellenspitze.

TSV Pöttmes oder BC Aichach – machen diese beiden Mannschaften das Titelrennen in der Kreisliga Ost unter sich aus? Gut möglich, denn seit gestern sind sie punktgleich ganz oben. Nicht vergessen sollte man dabei aber den TSV Burgheim auf Rang drei. (AN)

Beide Teams begannen auf dem schwer bespielbaren Boden recht nervös. Die Pöttmeser übernahmen nach gut zehn Minuten das Kommando, ohne sich große Chancen erspielen zu können. Das Spiel nahm nun Fahrt auf und der TSV ging in der 20. Minute durch die erste Möglichkeit mit 1:0 in Führung. Der durch Coach Mathias Heckel schön frei gespielte Markus Frey passte nach innen, dort schob Fabian Fetsch im dritten Anlauf ein. Pöttmes war jetzt wach und wurde etwas zwingender. Es musste aber ein Foul von Mario Huber und der resultierende Elfmeter her, dass es zum 1:1 durch Stefan Lukic kam. Mathias Heckel drückte den Ball mit aller Macht aus acht Metern über die Linie. Kurz vor der Pause fiel fast sogar das 3:1. Nach feiner Einzelleistung gegen drei Pöttmeser zielte er aber knapp am Pfosten vorbei. Haci Ay (Pöttmes) tauchte völlig frei vor dem Tor auf und schoss aus zehn Metern drüber. Burgheim überstand aber diese Drangphase unbeschadet. Simon Fischer traf nur das Außennetz der Burgheimer. Auch als der starke Gregor Einberger mit einer Platzwunde das Feld verlassen musste, hielt die Abwehr der Gastgeber um Huber, Wenger und Jo Heckel allen Attacken stand. Lion Holler machte sich nach 75 Minute zu einem Sololauf von der Mittellinie auf. Sein Schuss ging jedoch knapp über das Kreuzeck. Die letzte Viertelstunde war Kampf pur. Burgheim verteidigte die Führung mit Mann und Maus, Pöttmes versuchte alles, konnte sich aber gegen die starke Defensive kaum in Szene setzen. Manuel Knöferle verpasste kurz vor Schluss das 3:1. Besser machte es Fetsch nach einem Doppelpass mit Obermeier, als er einen weiteren Konter vollendete. In der Nachspielzeit rettete Keeper Matthias Karmann die Führung mit einer bärenstarken Parade. (AN)

So was hat man an der Hohenrieder Straße schon seit Jahren nicht mehr erlebt. Beim 7:0 gegen die DJK Langenmosen feierte der SSV Alsmoos-Petersdorf ein regelrechtes Schützenfest. Bereits zur Pause lagen die Gäste aussichtslos mit 0:6 Toren hinten; dabei boten sie eine völlig indiskutable Leistung, die mit der Kreisliga herzlich wenig zu tun hatte. Die Petersdorfer nutzten diese Überlegenheit sehr schnell aus. So eröffnete Spielertrainer Frank Mazur in der zweiten Minuten den Torreigen. Nach dem Elfmetertor von Mathias Benesch schnürte Mazur einen Doppelpack zum 3:0 (25.) und 4:0 (30.). Lars Jaud (37.) und Marco Lechner (42.) sorgten noch vor der Pause für das halbe Dutzend. Das einzig Gute aus Sicht der Gäste war, dass sie im zweiten Durchgang nur noch das 7:0 durch Florian Bobinger, einen 19-jährigen Nachwuchsmann, hinzunehmen hatten (59.). (AN)

Griesbeckerzell – Untermaxfeld 1:1

Der SC Griesbeckerzell kommt nicht so recht in Fahrt in dieser Saison. Der letzte Sieg trägt das Datum vom 8. September, seitdem haben die Zeller 16 Tore kassiert, eins davon am Sonntag beim 1:1 daheim gegen Untermaxfeld. Es war bereits das vierte Unentschieden vor eigenem Publikum. Marco Veitinger hatte die Gäste vor der Pause in Führung gebracht, Christoph Sturm glich per Kopf aus. Manuel Schweizer hatte Stefan Brunner eingesetzt, der von der rechten Seite eine Flanke schlug. „Was uns momentan ein bisschen fehlt, das ist das Glück“, urteilte Pressewart Benedikt Oswald, der sich aber zuversichtlich zeigt, dass die Erfolgskurve in nächster Zeit wieder nach oben geht, weil sich die personelle Lage entspannt hat. In der Schlussphase hätten Manuel Schweizer und Rifat Subasi (auf Flanke von Brunner) das 2:1 erzielen können. Dieses Ergebnis hätte auch den Leistungen im zweiten Abschnitt entsprochen. Nach einem groben Foul in der Nachspielzeit sah Stefan Seißler (TSG) die Rote Karte. (jeb)

Wurde nach dem Führungstreffer von seinen Teamkollegen Patrick Molnar, Buba Saho, Florian Higl, Stefan Baumüller und Christian Fischer gefeiert: Dasings Spielführer Fabian Schmid. Bild: Reinhold Rummel





Wehren bringt Aichach auf die Siegerstraße

FC Gerolsbach – BC Aichach 0:3

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg in Gerolsbach liegt der BC Aichach punktgleich mit dem TSV Pöttmes an der Spitze der Tabelle. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wieder. Marcus Wehren traf zweimal, beim 0:2 unterstrich der mittlerweile 20-fache Torschütze, dass er auch Freistöße zu verwerten weiß. In der letzten Minute war außerdem Thiago Mendes erfolgreich. Der dritte Auswärtssieg des BCA geriet nie in Gefahr. Das war nicht zuletzt auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Gäste mit Ausnahme von Hüseyin Köprücü (verletzt) und Dominic Brunner (Urlaub) in bester Besetzung antreten konnten. Mehr als zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Runde zeigt sich Martin Brunner, der sportliche Leiter: „Die Trainer machen das super. Großes Lob auch an die Mannschaft, weil sie sehr gut zusammenhalten.“ Darum blieben die Aichacher am Sonntag wieder einmal ohne Gegentreffer. (jeb)

TSV Firnhaberau – TSV Dasing 0:4

„Wir sind einfach happy“, freute sich der Dasinger Coach Jürgen Schmid, „denn heute hat sich mein Team trotz aller Widrigkeiten am Ende mehr als belohnt.“ Seine Elf stellte sich vor dem 4:0-Sieg in der Firnhaberau fast von alleine auf. „Alle haben sich heute in den Dienst der Mannschaft gestellt und ihre teilweise neuen Aufgaben hervorragend gelöst“ so Schmid. So spielte Nachwuchsschlussmann Simon Riegel eine sehr abgebrühte Nummer 1; „und erstmals blieben wir ohne Gegentreffer“, lobte Schmid sein Personal in der Defensivarbeit um Keeper Riegel. Der Lohn war der Führungstreffer nach 25 Spielminuten. Fabian Schmid beförderte einen Eckball von Fabio Gastl zum 1:0 ins Tor. Auch nach dem Wechsel gaben die Dasinger den Ton an. Youngster Fabio Gastl gelang das 2:0, als er fulminant aus 22 Meter flach ins untere Toreck abzog. Dasing gab die Zügel nicht mehr aus der Hand. Christoph Schulz passte in den Strafraum und Florian Higl traf volley zum 3:0. Und nach einem Doppelpass mit Youngster Colin Davis markierte Higl den 4:0-Endstand. (r.r)

Das Trainerteam Forster/Armbrust musste auch das Heimspiel des SV Thierhaupten gegen den SV Feldheim, der sich mit 3:0 durchsetzte, mit einer deutlich dezimierten Mannschaft bestreiten. Vier Spieler fehlten weiterhin wegen Grippe, fünf kehrten angeschlagen in den Kader zurück und einer fehlte aus beruflichen Gründen. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte sich, dass die Gäste die aktuelle Schwäche der Thierhauptener auszunutzen wussten. Daniel Edel verwertete die drei Chancen in der ersten Halbzeit. Die Schwarz-Roten erarbeiteten sich ebenfalls Chancen. Tobias Hörmann schoss vorbei, bei einem Torschuss von Benny Ullmann konnte ein SVF-Spieler auf der Linie retten (23.), ein weiterer Freistoß von Ullmann landete knapp neben dem Tor (26.) und Dominik Reinhardt verpasste ebenfalls einen Treffer (29.). Schiedsrichter Jürgen Gabel entschied zur Überraschung beider Mannschaften auf Elfmeter, als ein Feldheimer im eigenen Strafraum ohne Einwirkung von außen auf dem regennassen Rasen wegrutschte und zu Boden ging. Wiederum war es Edel, der den Ball unter die Latte setzte (36.). Nach der Pause wurde es turbulenter. Schiedsrichter Gabel gelang es nicht, eine klare Linie in die Spielleitung zu bringen. Zuerst schickte er Daniel Huber (65.) und dann auch Dominik Reinhardt mit der Gelb-Roten Karte (70.) vom Platz. Zwei Chancen von Benny Ullmann und Ivan Stiglec konnte der SVF-Keeper entschärfen. (cm-)

Mühlried – BC Rinnenthal 4:0 Auch in Mühlried verlor der vom Verletzungspech verfolgte BCR nach desolater Leistung verdient mit 0:4. Wie begossene Pudel schlichen die BCR-Kicker nach 90 Minuten in die Kabine. Torwart Ostermair konnte eine höhere Niederlage in der Schlussphase gerade noch verhindern. (mapf)

