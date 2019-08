vor 56 Min.

Pöttmes und Zell geben den Ton an

Fünf Spieler der beiden Vereine unter den Spieltagsbesten. Im Tor steht ein Aichacher

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga.

Angeführt wird die FuPa-Elf der Woche von einem Pipinsrieder Quartett. Nicht verwunderlich, denn der FCP gewann in Hankofen deutlich mit 5:1. Schon zum dritten Mal hintereinander sind die Dauerbrenner Pablo Pigl und Christoph Rech dabei. Im Sturm der FCP-Topscorer Pigl, der in dieser Spielzeit bereits zum fünften Mal in der Top-Elf steht. Es ist ein gewohnter Anblick, denn Pigl erzielte in sechs Partien sieben Treffer und bereitete einen weiteren vor. Mit seinen sieben Toren steht er auch immer noch ganz vorne in der Torjägerliste der Bayernliga Süd. Ein weiterer Pipinsrieder im Team ist der Abwehrspieler Rech, der es bereits zum vierten Mal in die Top Elf schaffte. Der 26-Jährige krönte seine gute Leistung mit einem Tor. Die beiden Spieler wechselten vor der Saison von Türkgücü München ins Dachauer Hinterland. Neu dabei und jeweils zum ersten Mal nominiert ist das Mittelfeldgespann Amar Cekic und Steffen Krautschneider. Cekic, der als einer von wenigen bereits in der vergangenen Saison für den FCP aktiv war, zeigte in Hankofen eine überragende Leistung. Er erzielte einen Treffer, zwei weitere bereitete er vor. Krautschneider gelang dieselbe Anzahl an Toren und Assists.

In die Top-Elf der Bezirksliga Nord schafften es vier Spieler aus dem nördlichen Teil des Landkreises. Zwei von ihnen spielen für den BC Adelzhausen, der am Wochenende mit 6:0 gegen das Tabellenschlusslicht SV Holzkirchen gewonnen hat. Großen Anteil am Erfolg hatte BCA-Stürmer Dominik Müller, denn im Spiel gegen den SVH erzielte der Topscorer drei Tore. Dem 29-Jährigen gelangen bereits sieben Treffer in nur fünf Spielen. Mit dieser Ausbeute führt er die Torjägerliste der Bezirksliga Nord an. Der zweite Adelzhauser Spieler ist Mittelfeldmotor Stefan Asam, der einen Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Auch mit in der Top-Elf ist Stefan Reiter vom FC Affing. Das Affinger Eigengewächs überzeugte im Derby gegen den VfL Ecknach nicht nur aufgrund seines Tores. Vor allem glänzte er durch seinen Einsatz und seine mannschaftsdienliche Spielweise im defensiven Mittelfeld. Der Vierte im Bunde ist Philipp Harjung. Der Verteidiger des TSV Aindling steuerte einen Assist zum 2:0-Erfolg gegen den SC Bubesheim bei. Für Harjung, der erst vor der Saison von der TG Viktoria Augsburg zum TSV wechselte, ist es bereits die zweite Nominierung.

In der Kreisliga Ost schafften es gleich drei Pöttmeser in die Top-Elf. Zum einen Simon Fischer, dem im ersten Saisonspiel zwei Tore und ein Assist gelangen. Zum anderen das Mittelfeldduo Stefan Lukic und Eduard Keil. Neuzugang Lukic verbuchte beim 4:0-Sieg gegen die DJK Langenmosen eine Torvorlage. Der SC Griesbeckerzell ist mit zwei Spielern vertreten. Einer von beiden ist Dreifachtorschütze Manuel Schweizer, der maßgeblich am 4:2-Sieg des SCG gegen den FC Gerolsbach beteiligt war. Der andere ist Simon Reiner. Der Verteidiger bereitete einen der drei Treffer von Schweizer vor. Im Tor der Top-Elf steht der Aichacher Simon Helfer, der beim 3:1-Sieg des BC Aichach in Mühlried einen Elfmeter halten konnte. (mhet)

Themen Folgen