vor 46 Min.

Pöttmeser Frauen erobern Tabellenspitze Lokalsport

Die Männer I legen dagegen einen Fehlstart hin.

Während die Männer I des TSV Pöttmes einen schwachen Saisonstart erwischten, stehen die Frauen des TSV nach zwei teils klaren Siegen an der Tabellenspitze.

TSV Pöttmes

HerrenI Am ersten Spieltag ging es gegen den TTC Füssen. Ersatzgeschwächt verlor man mit 3:6. Gegen Siebentisch Augsburg gab es gar ein 0:9.

HerrenII Dass erste Spiel in der Bezirksklasse 2 wurde gegen Augsburg Lechhausen mit 5:4 gewonnen. Im Derby gegen den TC Aichach verlor der TSV Pöttmes das entscheidende Doppel und so stand es am Ende 4:5.

HerrenIII Im Nachbarschaftsduell ließ man dem TC Klingsmoos beim 8:1 nicht den Hauch einer Chance. Gegen den TSV Aindling wurde es dann knapper, nach den Einzeln stand es 2:4, am Ende stand ein 3:6.

DamenI Am ersten Spieltag war der TSV Harburg zu Gast. Bereits nach den Einzeln waren die Weichen auf Sieg gestellt. Am Ende siegte der TSV mit 6:3. Nach einer 5:1-Führung nach den Einzeln gegen Brandl-Neuburg gewann der TSV auch die drei Doppel. Das bedeutet aktuell Platz eins.

DamenII Am ersten Spieltag war der TC Westendorf 2 zu Gast. Am Ende stand ein klarer 9:0-Erfolg. Ein enges Spiel bekamen die Zuschauer beim TC Ehekirchen zu sehen. Nach den Einzeln hieß es 3:3, am Ende verlor Pöttmes 4:5. (AN)

BC Adelzhausen

Mädchen 14 BCA 3:3

Punkte Jessy Kettner, Mariella Drössler, Eva Pfaffenzeller/Mariella Drössler

Bambini II BCA 5:1

Punkte Sebastian Kern, Louis Kettner, Maxi Andreschewski, Sebastian Kern/Maxi Andreschewski, Louis Kettner Jonas Kanzler mit.

