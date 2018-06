vor 41 Min.

Pöttmeser Männern gelingt Achtungserfolg Lokalsport

Erster Sieg in der Bezirksliga gegen den Tabellenzweiten Dillingen. Die TSV-Frauen bleiben in der Erfolgsspur

Die Tennis-Saison biegt langsam auf die Zielgeraden ein. Auf den Plätzen geht es jetzt um die Entscheidungen für Auf- und Abstieg:

BC Adelzhausen

Das Team landete einen sicheren Sieg ohne Punktverlust gegen Unterschneitbach. Alle Einzel mit Sabine Overthun, Verena Kanzler, Susanne Heimerl, Simone Rabl, Sarah Jacob und Claudia Sedlmeyr und die drei Doppel wurden gewonnen.

Mädchen 14 BCA – SV Unterschneitbach 3:3

Punkte Jessica Kettner, Pia Schneider, Jessica Kettner /Mariella Drössler

Bambini I Dasing – BCA I 6:0

Bambini II TC Aichach – BCA 4:2

Punkte Louis Kettner, Sebastian Kern/Louis Kettner

TC Aichach

Die erste Damenmannschaft hatte in der Bezirksklasse 2 die Spielerinnen des TSV Welden zu Gast, die bisher punktgleich vor Aichach in der Tabelle standen. Den Spieß konnten die Aichacherinnen jedoch mit einem 7:2-Sieg umdrehen: Franca Maiterth, Carolin Strobl, Julia Schubert und Iva Vlahinic sicherten mit klaren Siegen in der Einzelrunde einen Vorsprung. Dieser ging auch bei den Doppeln nicht verloren, die Paarungen Maiterth/Maiterth, Storr/Strobl und Schubert/Vlahinic behielten bei zwei Match-Tiebreaks die Nerven und gewannen.

Nicht so glücklich fuhren die Damen II von ihrem Auswärtsspiel beim SV Bonstetten nach Hause: Den einzigen Punkt des Tages konnte Daniela Stief mit ihrem Einzelsieg erzielen.

Eine der knappsten Partien des Wochenendes lieferten sich die Herren I bei der 4:5-Niederlage zu Hause gegen den TC Rot-Weiß Gersthofen III. Nach einem Unentschieden in der Einzelrunde durch Siege von Alex Leischner, Thomas May und Lorenz Davideit hofften die Aichacher auf zwei Doppelsiege. Diese hätten sie auch beinahe bekommen, als die Paarung Julian Monzheimer/Thomas May gewann und Florian Laske/Lorenz Davideit ihre Gegner in den Match-Tiebreak zwangen. Diesen konnten sie trotz toller Leistung nicht für sich entscheiden.

In der Bezirksklasse 1 verlor der TCA zu Hause gegen die DJK Augsburg-Pfersee mit 2:7. Bereits im Vorfeld war klar: Es wird keine einfache Partie werden. So zeigte sich schon in der Einzelrunde eine starke Überlegenheit der Augsburger, die nur an Mirko Michalewicz und Reinhold Brosi Matches abgeben mussten. Den Rückstand konnte das Team nicht aufholen, alle drei Doppel gingen verloren.

Beim FC 74 München gelang ein knapper 5:4-Sieg. Eine heiß umkämpfte Einzelrunde lieferte durch Siege von Bernd Burkhart, Günter Seelos und Harald Greifenegger ein 3:3-Unentschieden. Die Doppelrunde sollte schließlich entscheiden: Walter Schenkl und Bernd Burkhart mussten ihre Partie im Match-Tiebreak abgeben, Johann Fichtner/Rudolf Ostermayr und Günter Seelos/Harald Greifenegger gewannen.

Die Senioren unterlagen dem TC Memmingen zu Hause in der Landesliga-Begegnung mit 0:6. Reiner Laske musste sein Match frühzeitig beenden und auch Willi Artner, Peter Hermannstädter und Klaus Kettmann waren den Memmingern unterlegen. Das einzige Doppel Artner/Hermannstädter verlor im Tiebreak mit 9:11.

Der TC Schießgraben Augsburg II unterlag mit 1:5 in Aichach deutlich in der Bezirksliga-Begegnung. Alex Leischner, Benedikt Eigner und Lorenz Davideit zeigten sich überlegen im Einzel und sicherten mit der 3:1 Führung schon mal ein Unentschieden für ihre Mannschaft. Die eingespielten Paarungen Leischner/Kühnruß und Eigner/Davideit entschieden dazu die Doppel für sich. (maif)

Junioren 3 TCA – TC Friedberg 3:3

Punkte Gregor Müller, Paul Davideit/Tom Bauer, Gregor Müller/Ben Bauer

Knaben TCA TSG Augsburg-Hochzoll 6:0

Punkte Fritz Clauss, Paul Davideit, Rafael Konrad, Jonathan Braun.

Bambini TCA – BC Adelzhausen II 4:2

Punkte Tim Selig, Lena Kratzenberger, Joschua Dorn, Doppel WF Klingen

Bambini WFK – TV Hörzhausen 4:2

Punkte Mia Kreutmayr, Luca Aidelsburger, Noah Kreutmayr/Luca Aidelsburger, Mia Kreutmayr/Tabea Pettinger

SC Oberbernbach

Eine sensationelle Aufholjagd starteten die Herren beim 5:4 gegen den TC Meitingen. Nach den Einzeln stand es schon 2:4 für den Gegner. Nur Michael Schmidberger (4:6/6:1/10:6) und Philipp Kneißl (6:2/1:6/10:7) gewannen jeweils ihr Spiel im Match-Tiebreak. Die einzige Chance auf einen Sieg waren drei Punkte in den Doppeln, um das Spiel noch zu drehen. Dieses Kunststück gelang, wobei jede Partie im Match-Tiebreak entschieden wurde, durch Matthias Lesti/Michael Schmidberger (6:3/1:6/10:5), Tobias Schneider/Erhard David (6:4/5:7/10:6) und Philipp Kneißl/Lukas Ullmann (6:4/6:7/10:6).

Chancenlos waren die Damen beim Tabellenführenden TSV Inchenhofen beim 0:6. (vs)

Junioren TC Wittelsbach – SCO 4:2

Punkte Steffen Vogl, Steffen Vogl/Wesley Weiske

Bambini SCO – DJK Willprechtszell 1:5 Punkt Viktoria Stöckl

TSV Inchenhofen

Damen TSV – SC Oberbernbach: 6:0

Hobby-Damen TSV – TC Obergriesbach 5:1

Hobby-Herren TSV – SC Oberbernbach: 4:2

Knaben II TSV – DJK Augsburg: 5:1

Bambini TSV – TSV Welden: 0:6

TSV Pöttmes

Den nächsten deutlichen Sieg fuhren die Damen gegen den TSV Mönchsdeggingen ein. Fünf von sechs Einzeln konnte man für sich entscheiden. Marketa Patzenhauerova (6:1, 7:6), Marina Mörmann (6:1, 6:1) , Jessica Schlaegel (6:3, 6:1), Corinna Zappe (6:2, 6:4) und Susanne Schmidmair (7:5, 7:5) ebneten den Weg. Manuela Schmidt musste sich knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben (2:6, 6:4, 8:10. Die Doppel waren dann nur noch Formsache und machten ein Endergebnis von 8:1 perfekt.

Auch die Damen II präsentierten sich in Bestform und ließen Gegner DJK Sandizell II beim 9:0 keine Chance: Isabell Eltschinger (6:7, 6:4 ,10:4), Angelina Kastl (6:1, 6:2), Martina Deil (6:3, 6:2), Martina Breitsameter (6:2, 6:1), Elena Dollinger (6:0, 6:2) und Ulrike Grauvogl (6:2, 6:2) gewannen ihre Einzel. Ebenso gingen alle drei Doppel an den TSV.

Ein Achtungserfolg gelang gegen den Tabellenzweiten Dillingen mit einem 6:3-Sieg. Petr Obrsilik (6:3, 6:4), Fritz Schmidt (durch W.O.), Thomas Meyer (6:3, 6:0) und Michal Netik (6:1, 6:1) steuerten vier Punkte bei. Tom Novy und Markus Braun mussten sich den indischen Spitzenspielern des TC Dillingen beugen. In den Doppeln reichte es noch zu zwei Punkten.

Der Tabellenführer aus Mering setzte sich als Gast deutlich mit 8:1 durch. Lediglich Julian Schlaegel gewann sein Einzel. (fw)

DJK Stotzard

In Topform präsentierte sich der Tabellenführer. Das Team gewann das Lokalderby gegen den TSV Aindling mit 6:0: Maria Hosemann (7:5, 6:1), Birgit Braun (6:1, 6:0), Barbara Krenn (7:5, 6:1) und Julia Lintner (4:6, 6:4, 10:8). Beide Doppel gingen mit Hosemann/Braun (7:6, 6:3) und Krenn/Lintner ((6:0, 6:3) ebenfalls an Stotzard.

Einen 5:1-Sieg feierten die Herren in Neuburg: Jürgen Mayer (6:1, 6:4), Florian Schessl (6:1, 6:2) und Thomas Irrgang (6:0, 6:0) gewannen ihre Einzel. In den Doppeln holten Mayer/Schessl (6;2, 6:1) und Ebel/Irrgang (6:4, 6:4) die Punkte.

2:4-Niederlage in Neusäß. Die Punkte für Stotzard holten im Einzel Kathrin Sauer (6:4, 6:4) und im Doppel Barbara Krenn/Sabine Höltl (6:1, 6:1).

Klarer 6:0-Heimsieg: Norbert Schessl (6:2, 6:0), Peter Grabmann (6:2, 6:1), Roland Braun (6:1, 6:1 und Ulrych Wojciech (6:2, 6:1), Schessl/Grabmann (3:6, 6:3, 11:9), Braun/Ulrych (6:1, 6:0)

SV Unterschneitbach

Niederlage beim TSV Aindling mit 3:6: Max Kühnruß (6:4,3:6,10:5), Manfred Müller und Dominik Müller (5:7, 6:1,10:8) gewannen ihre Einzel.

Ihre erste Niederlage musste das Team mit 2:7 gegen den FSV Inningen einstecken. Alle Einzel gingen verloren. Die Punkte im Doppel holten Holger Schramm/Martin Wagner und Thomas Wagner/ Uli Schmidt.

Deutlich mit 0:9 verlor das Team gegen den BC Adelzhausen.

6:0-Sieg beim TSV Pöttmes: Tim Rauscher, Mario Rachner, Maxi Leis und Andre Rachner gewannen alle Einzel. Und die Doppel M.Rachner/Rauscher und Leis/Thomas Baier holten zwei weitere Punkte.

6:0-Sieg gegen den TC Mertingen: Sarah Mayer, Lena Widmayr, Hannah Koppold und Johanna Deißer (7:5/7:5) spielten die Einzel. Auch die Doppel Mayer/Koppold und Widmayr/Deißer waren erfolgreich. (jgs)

Knaben 16 TSV Kühbach – SVU 6:0

Knaben 14 TC Dasing – SVU 5:1

Punkt Florian Huber/Jona Wolf.

Mädchen 14 BC Adelzhausen –SVU 3:3

Punkte Sophia Janisch (3:6/6:4/11:9), Jasmin Lichtenstern, Janisch/Lichtenstern

Bambini 12 WF Klingen – SVU 4:2

Punkte Maximilian Schoder Jona Wolf/Kilian Ostermaier

TC Wittelsbach

Mit gewonnenen Einzeln durch Silvia Seideneder (6:0, 3:6, 10:5), Silvia Herzberger (6:3, 2:6, 10:8) und Anne Pereira (6:4, 7:5) sowie dem Doppel Simone Nagel/Anne Pereira (6:1, 6:4) behaupteten sich die Damen mit 4:2 gegen dem TSV Wiggensbach.

Die Damen 50 verloren gegen den TSV Deuringen 2:4. Nur Biggi Seitz (6:1, 6:1) und Angela Grabmann (6:1, 6:3) holten Punkte.

Ebenfalls 2:4 unterlagen die Herren mit zwei gewonnenen Einzeln durch Mario Lasnig (6:3, 6:0) und Dominik Riedl (6:1, 6:2) der DJK Langenmosen II.

Ebenfalls eine 2:4-Niederlage gegen den SV Bonstetten. Nur Thomas Kugler (7:5, 6:4) und Thomas Schlötzer/Michael Kreutmayr (6:1, 6:2) punkteten.

Klarer 5:1-Siege gegen den SSV Bobingen. Beide Doppel sowie die Einzel von Axel Politynski (6:3, 7:5), Claus Dinauer (6:3, 6:1) und Hubert Kreutmayr (6:3, 6:3) wurden gewonnen.

Junioren 18 TCW – SC Oberbernbach 4:2.

Punkte Benjamin Haas (6:4, 4:6, 10:6), Stefan Schmach (2:6, 6:3, 10:5), Kilian Lechner, Haas/Lechner (6:1, 6:3)

Knaben 14 TCW – Deiningen 4:1

PunkteJohannes Lechner (6:1, 6:1), Simon Gold (6:4, 6:3), Leon Jung (6:2, 6:4), Leon Jung/Thomas Deißer (7:6, 6:2)

Kleinfeld TCW TV Hörzhausen 13:9.

Punkte Unentschieden nach den Motorikdisziplinen, Einzelsiege Simon Herzberger, Lilly Nagel, Adrian Senda. Doppelsieg für Herzberger/Senda

