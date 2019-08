vor 24 Min.

Pokalschreck Mühlhausen wirft auch Thierhaupten raus

Die Kreisligisten BC Aichach und SSV Alsmoos-Petersdorf scheiden dagegen in der dritten Runde aus

Von Martin Hetzer

Der TSV Pöttmes und der TSV Dasing haben sich in der dritten Runde des Fußball-Toto-Pokals auf Kreisebene schon durchgesetzt. Dazu kommt aus dem nördlichen Landkreis nur noch der A-Klassist TSV Mühlhausen, der sich gegen den Kreisligisten SV Thierhaupten durchgesetzt hat. Die beiden Kreisligisten BC Aichach und SSV Alsmoos-Petersdorf sind dagegen raus. Das Achtelfinale des Toto-Pokals ist noch nicht ausgelost, da noch nicht alle Begegnungen gespielt wurden.

Der SSV, der ohnehin als Underdog gegen den Bezirksligisten in das Pokalspiel ging, rotierte kräftig durch. Vergleicht man die Aufstellung mit der des Saisonauftaktes, sieht man den Unterschied deutlich. Trainer Frank Mazur machte also, was er im Voraus schon angekündigt hatte: „Man kann noch mal etwas ausprobieren und allen etwas Spielpraxis verschaffen.“ Der SSV konnte sich dennoch gut aus der Affäre ziehen. Auch der TSV Friedberg ging mit einer „gemischten Mannschaft“, wie TSV-Trainer Ali Dabestani es nannte, ins Rennen. Nachdem der SSV früh durch ein Elfmeter-Tor von Benjamin Fink ins Hintertreffen geriet, gab sich der Kreisligist nicht auf und konnten kurz nach der Pause durch Maximilian Tyroller ausgleichen. Lange war es ein ausgeglichenes Spiel, ehe der TSV Friedberg mit einem Doppelschlag in der 60. und 62 Minute das Spiel für sich entschied.

Tore 0:1 Fink (21.), 1:1 Tyroller (48.), 1:2 Makowski (60.), 1:3 Bür (62.)

Der Pokalschreck TSV Mühlhausen hat nach dem 3:1-Sieg gegen den SV Thierhaupten eine weitere Runde überstanden. In der ersten Runde räumten die Mühlhauser den Kreisklassisten TSV Merching aus dem Weg. In der zweiten Runde sorgte der TSV dann für die Sensation schlechthin. Mit 3:1 warf die Elf von Trainer Philipp Pistauer den hoch gehandelten Bezirksligisten TSVAindling aus dem Wettbewerb. In der dritten Runde wartete jetzt Kreisligist SV Thierhaupten. Der SVT kam allerdings nur mit seiner Zweiten Mannschaft nach Mühlhausen. Alle vier Tore machte der Gastgeber. Der Ausgleichstreffer war nämlich ein Eigentor.

Tore 1:0 Pico Pörner (17.), 1:1 Elias Stockinger (42./Eigentor), 2:1 Dominik Erber (43.), 3:1 Florian Haug (90.)

1:0

Der BC Aichach leistete sich den Luxus, die beiden Wehren-Brüder in der ersten Halbzeit zu schonen und ganz auf Maximilian Schmuttermair zu verzichten. Spielertrainer Sebastian Böhm hatte vor dem Spiel schon angekündigt, dass die Liga an erster Stelle stehe. Beide Mannschaften versuchten, das Tempo hoch zu halten und den Gegner am Spielaufbau zu stören. Das gelang den Teams, denn im ersten Abschnitt gab es kaum Chancen. Das entscheidende Tor entsprang dem wohl besten Angriff des Spiels. Jonas Gottwald setzte sich gegen den Ex-Kissinger Gajic durch. Seine scharfe Hereingabe nahm Pascal Mader direkt, und der Ball schlug unhaltbar flach im langen Eck ein.

Tor 1:0 Pascal Mader (78.) – Rote Karte Prölß (Aichach/86./grobes Foulspiel)

