18.07.2018

Preschl oben: Er gewinnt Lizenzrennen Lokalsport

Oberbernbacher steigt in die B-Klasse auf.

Aichach-Oberbernbach Radrennfahrer Karl-Heinz Preschl siegte beim Heuer Cup Rennen in Plattenhardt bei Stuttgart. Eine schwere zwei Kilometer-Runde bestehend aus einem Anstieg mit bis zu 20 Prozent mit anschließender Abfahrt war 30 Mal zu bewältigen – insgesamt 1100 Höhenmeter.

Das Rennen wurde zusammen mit den Junioren ausgefahren. Zur Rennhälfte attackierte Preschl und setzte sich mit einem Konkurrenten ab. Schnell wuchs der Abstand auf 40 Sekunden. Durch den Zieleinlauf des Juniorenfeldes schrumpfte der Vorsprung bis auf sieben Sekunden. Ein dritter Fahrer konnte so aufschließen. Das Trio fuhr wieder weg vom Feld. In der vorletzten Runde attackierte der Oberbernbacher am Fuße des Anstiegs und konnte sich absetzen. Der 40-Jährige riss eine Lücke, die er dann in der letzten Runde halten konnte und am Ende gewann er mit sicheren Vorsprung sein erstes Lizenzrennen. Durch den Sieg steigt er direkt auf in die B-Klasse.

Preschl präsentiert sich in diesem Jahr in Topform. Schon beim TannheimerRadmarathon vor wenigen Wochen holte er eine Spitzenplatzierung. (AN)

