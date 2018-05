14.05.2018

Rabihic mit Dreierpack Lokalsport

Fußball-Regionalliga: Pipinsried holt Punkt

Mit einem versöhnlichen Abschluss hat der FC Pipinsried seine erste Saison in der Regionalliga Bayern beendet. Im abschließenden Heimspiel gegen den VfR Garching gab es ein 3:3, wodurch der Aufsteiger in der Endabrechnung auf Platz 14 abschloss.

Mann des Tages war Kasim Rabihic, der alle drei Treffer erzielte. Nach der frühen Gästeführung glich der Mittelfeldspieler Mitte der ersten Halbzeit aus. Kurz vor der Pause erzielte Rabihic den 2:3-Anschlusstreffer per Schuss aus 14 Metern. In Halbzeit versuchte der FCP alles, um den Ausgleich zu erzielen. Die rund 200 Zuschauer mussten aber bis zur 94. Minute warten. Erneut war es Rabihic, der einen Handelfmeter verwandelte und den Schlussakkord in dieser so erfolgreichen Spielzeit setzte. (AN)

FC Pipinsried Reichlmayr, Herzig, Burkhard, Grahammer, Schuster, Achatz, Rabihic, Tosun, Arkadas (84. Dekorsy), Diep (59. Segashi), Lushi (46. Liebsch).

Tore 0:1 Suck (7.), 1:1 Rabihic (23.), 1:2 Zimmerschmied (27.), 1:3 Zimmerschmied (38.), 2:3 Rabihic (45. + 2), 3:3 Rabihic (90. + 4/Handelfmeter).

