Aichacher Jonas Lindermair nimmt an BMX-Europameisterschaft teil

Der Aichacher ist vom 13. bis zum 15. September in Moskau am Start. Nur zwei deutsche Fahrer dürfen sich mit der Elite messen.

Jonas Lindermair hat es geschafft. Der Aichacher nimmt vom 13. bis 15. November an den BMX-Europameisterschaften in Moskau teil. Der 24-Jährige ist einer von nur zwei deutschen Fahrern, die sich mit Europas Elite messen. Qualifiziert hatte sich Lindermair über gute Leistungen bei verschiedenen Wettkämpfen quer durch Europa.

Aktuell ist er auf Platz 50 der Weltrangliste

Aktuell belegt er Platz 50 der Weltrangliste, will sich aber noch steigern. Bei der EM ist das Halbfinale sein Ziel: „Ich will in erster Linie einen guten Lauf machen. Dann sehen wir, was dabei rauskommt.“ Vorbereitet hat sich der gelernte Koch, der mittlerweile das BMX-Fahren zum Beruf gemacht hat, in Berlin und im selbst gebauten Parkour in Aichach.