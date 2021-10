RSC trainiert wie die Profis

Tests sollen die Entwicklung der jungen Talente aufzeigen

Für den Nachwuchs des RSC Aichach gab es einen individuellen Leistungstest auf einer 7,6 Kilometer langen Strecke zwischen Unterbernbach ( Kühbach) und Schnellmannskreuth ( Pöttmes). Dabei wurde den Jugendfahrern professionelles Zeitfahr-Equipment inklusive Leistungsmesskurbel zur Verfügung gestellt. Mithilfe der Leistungsdaten konnte der Leistungsstand der Nachwuchsfahrer nach dem regelmäßigen Sommertraining mit Profi Fabian Schormair analysiert werden. „Das Ganze wird im Frühjahr 2022 wiederholt, so können die Jungs ihre Fortschritte über den Winter begutachten und in Zahlen sichtbar machen“, so Peter Regauer, Jugendleiter beim RSC Aichach.

Dank des Zweiradmechanikers Matthias Eder, der die Jugendarbeit des RSC Aichachs unterstützt, verlief der Umbau der Zeitfahrräder problemlos. Die beste Zeit legte Schormair in 9:51 mit einem Schnitt von 46,3 Stundenkilometern vor. „Die Resonanz war gut und jeder konnte am Ende der Veranstaltung seine neuen Hausaufgaben für den Winter mit nach Hause nehmen“, berichtet Schormair, der für die Auswertung der Leistungsdaten zuständig ist. Radsportinteressierte Kinder und Jugendliche können beim RSC Aichach jederzeit reinschnuppern. (AZ)

Bei Peter Regauer unter Telefon 0160/97588638 (auch per WhatsApp)