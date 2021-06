Schormair coacht

Profi-Rennfahrer gibt Erfahrungen beim RSC Aichach weiter

Der RSC Aichach ist in die Radsportsaison gestartet. Schwerpunkt bildet dabei die Kinder- und Jugendförderung. Das Training übernimmt Profi-Rennfahrer Fabian Schormair.

Das RSC-Eigengewächs, das für das österreichische Team Felbermayr Simpel Wels fährt, wird auch die Jugendarbeit maßgeblich mitbestimmen. Der 26-Jährige wird seine Erfahrungen weitergeben. Die ersten Fahrten fanden bereits statt, ebenso auch das erste Kindertraining. Unter Einhaltung der Corona-Regeln trafen sich fünf Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren, um gemeinsam eine Stunde mit ihren Mountainbikes zu fahren. Des Weiteren standen das richtige Bremsen sowie das Bergabfahren auf dem Trainingsprogramm. In Zukunft möchte der Kinder- und Jugendleiter des Vereins, Florian Klebrig, weitere Trainingseinheiten sowie Rennen für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren anbieten. Bald sollen auch die wöchentlichen Rennradausfahrten wieder stattfinden. Die Mountainbiker sind zwei- mal pro Woche unterwegs. Mittwochs ab 18.30 Uhr gibt es eine lockere Runde für die Spaßradler, donnerstags sind die Fortgeschrittenen ab 18.30 Uhr dran. Treffpunkt ist am Landkreisstadion in Aichach in der Schulstraße. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des RSC Aichach. (AZ)