vor 22 Min.

Rain in Rosenheim

Aufsteiger will nach Traumstart in Burghausen heute Abend nachlegen. Auf beiden Seiten fehlt je ein Schlüsselspieler

Die drei überraschenden Punkte beim SV Wacker Burghausen wertete Rains Trainer Alexander Käs als „wichtige Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt“. Die Bewertung des zweiten Auswärtsspieles innerhalb von fünf Tagen am Dienstagabend beim TSV 1860 Rosenheim wird unabhängig vom Ergebnis anders ausfallen. Im Gegensatz zu Burghausen, der am Saisonende ganz oben in der Tabelle erwartet wird, gibt es für den TSV 1860 Rosenheim genauso wie für den TSV Rain nur ein Ziel, den Klassenerhalt.

Eines haben die heutigen Kontrahenten gemeinsam. Beide Teams sicherten sich in den Relegationsspielen gegen die DJK Gebenbach die Zugehörigkeit zur Regionalliga-Saison. Zweifelsohne sind beide Teams trotz der Zusatzbelastung zum Ende der vergangenen Saison gut in die laufende Saison gestartet. Nach dem Auftaktsieg verloren die Rosenheimer zuletzt mit 0:1 beim FC Augsburg II. Zu allem Überfluss wurde der Sechser Linor Shabani per Gelb-Roter Karte des Feldes verwiesen. Shabani fehlt den Rosenheimern somit gegen Rain.

Doch auch beim TSV Rain fehlt heute Abend ein wichtiger Akteur. Stefan Müller hat eine geplante Urlaubsreise angetreten und fällt somit aus. Für den so wichtigen Spieler rückt der zuletzt angeschlagene Julian Brandt in den Kader. Ob Brandt aber schon in die Startelf rutscht, ist noch offen. Alexander Käs erwartet, dass Rosenheim sehr aggressiv in das Spiel gehen wird: „Da müssen wir schon gut dagegenhalten.“ Viel Respekt nötigt Käs vor allem auch Torjäger Danijel Majdancevic ab. Trotz seiner 30 Jahre gehört der Stürmer immer noch zu den besten Spielern der Regionalliga. Aber auch Spieler wie Mannschaftskapitän Christoph Wallner, der beim TSV 1860 München ausgebildet wurde, ist ein unersetzbarer Baustein bei Rosenheim.

Beim TSV Rain sind ein paar Spieler leicht angeschlagen. Ob jedoch Trainer Käs und sein spielender Co-Trainer Johannes Müller einen Eingriff in der Startformation vornehmen, ist aktuell noch offen. Die Rainer Übungsleiter haben ein klares Ziel vor Augen. Unisono sprechen sie von einer „sehr schwierigen Aufgabe“. Gleichwohl soll natürlich ein Punkt mit an den Lech genommen werden. Gelingt es dem Team, seine Stärken positiv zur Geltung zu bringen, könnte es durchaus klappen mit einem Punkt. (rui)

