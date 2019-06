00:02 Uhr

Rain ist besser, Heimstetten siegt

TSV verliert beim Regionalligisten und hat dennoch eine weitere Chance

„Fußball kann hart sein“, so bringt es Trainer Daniel Schneider nach der äußerst bitteren 1:2-Niederlage des TSV Rain im Relegationsrückspiel gegen den SV Heimstetten auf den Punkt. Wieder war Rain die bessere Mannschaft, doch am Ende feierte Heimstetten den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern. Dem TSV bleibt aber eine weitere Aufstiegschance.

Mit der ersten guten Möglichkeit gingen die Heimstettener in der 28. Minute in Führung, und in der 53. Minute glichen die Gäste aus. Der zuvor eingewechselte Blerand Kurtishaj stand am langen Pfosten und köpfte zum 1:1 ein. Doch es dauerte nur zehn Minuten, bis Heimstetten erneut in Führung ging. Eine Flanke kam auf den langen Pfosten, wo Awata ihn quer auf den frei stehenden Yannick Günzel legte, der nur noch den Fuß hinhalten musste, um zum 2:1 einzuschieben. Rain steckte nicht auf, doch wieder hatte Käser kein Glück, als er im Fünfmeterraum frei stand und Torwart Riedmüller in die Arme köpfte. Der TSV Rain warf in der Schlussviertelstunde alles nach vorne, probierte es auch mit langen Bällen, doch ein Treffer wollte nicht mehr gelingen, und Heimstetten verteidigte mit allen Kräften.

Für den TSV Rain gilt es jetzt, die beiden Spiele abzuhaken und weiterzumachen, denn für das Team ergibt sich eine weitere Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga. Durch den Aufstieg des FC Bayern München II in die Dritte Bundesliga wurde nämlich ein weiterer Platz in der höchsten Amateurliga frei. Der TSV Rain spielt nun am Mittwoch (18.30 Uhr, in Gebenbach) und Samstag (16 Uhr, in Rain) gegen die DJK Gebenbach, die gestern mit 0:1 gegen den TSV Rosenheim unterlag. (AN)

TSV Rain Maschke, Bobinger, Triebel, Bauer, Krabler (50. Kurtishaj), Schröder, S. Müller – Bär, J. Müller (80. Luburic), Zupur (66. Belousow), Käser.

Tore 1:0 Manuel Duhnke (28.), 1:1 Blerand Kurtishaj (53.), 2:1 Yannick Günzel (63.). Zuschauer 707.

