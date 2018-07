Rain startet mit Unentschieden

vor 37 Min.

Fußball-Bayernliga:2:2 bei DJK Vilzing

Grundsätzlich konnte man seitens des TSV Rain mit der Leistung im Saisonauftakt der Bayernliga Süd beim Mitfavoriten DJK Vilzing zufrieden sein. Die Mannschaft zeigte Charakter, Engagement, Moral und Siegeswillen. Allerdings gefielen dem Rainer Trainer-Trio zwei Faktoren überhaupt nicht: Zum einen waren dies die vermeidbaren Gegentore, zum anderen die wenig effektive Chancenverwertung. So sprach Karl Schreitmüller in der Pressekonferenz nach dem 2:2 von „zwei verlorenen Punkten“.

Schon nach vier Minuten schlug ein abgefälschter Schuss unerreichbar für Torhüter Kevin Maschke zum frühen 1:0 für die Oberpfälzer ein. Der Ausgleichstreffer gelang in der 20. Minute: Nach einem Querpass von Andreas Götz brauchte Zupur den Ball aus wenigen Metern nur mehr einzuschieben. In der 32. Minute schnappte sich Johannes Müller in der eigenen Hälfte den Ball und setzte sich gegen einige DJKler durch. Müllers Zuspiel kam zu Julian Brandt, der sofort auf Zupur passte und sich gleich wieder freilief. Zupurs Zuspiel zurück zu Brandt verwandelte dieser zur Führung. Doch lange dauerte die Freude der Rainer nicht. Zwei Minuten danach stand es bereits 2:2. Vilzings Innenverteidiger Maximilian Wolf spielte einen klasse Pass auf Tremml, der den Ball aus 15 Metern flach ins kurze Eck schoss.

Nach dem Wechsel bestimmte der TSV Rain das Geschehen im Manfred-Zollner-Stadion im Landkreis Cham bis zehn Minuten vor Schluss mehr oder weniger eindeutig. Doch ein Tor wollte nicht gelingen. Eine gute Aktion hatte Rain in der 75. Minute, doch eine Flanke von Johannes Rothgang fand im Zentrum keinen Abnehmer. (rui)

Tore 1:0 Nico Tremmel (4.), 1:1 Marco Zupur (20.). 1:2 Julian Brandt (32.), 2:2 Nico Tremmel (34.). Zuschauer 450.

