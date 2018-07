18.07.2018

KartfahrerNico Rizoudis

Noch nicht einmal seit einem Jahr ist Nico Rizoudis Kartslalomfahrer, dennoch ist der Neunjährige bereits sehr erfolgreich. In den vergangenen Wochen landete der Pilot des MC Aichach zweimal beim Schwabenpokallauf auf dem Podest. In Schwabmünchen landete der Petersdorfer auf Rang zwei, in Bobingen sprang Rang drei in seiner Altersklasse K1 raus. Dass Rizoudis, der die dritte Klasse der Grundschule in Alsmoos besucht, gleich in seiner ersten kompletten Saison schwabenweit vorne mitfährt, überrascht auch Vater Kostas: „Das hätten wir nicht erwartet. Nico hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe und kann sich die Strecken und Hindernisse sehr gut einprägen. Er will sich ständig verbessern.“ Mehr als zehn Pokale hat der Nachwuchsfahrer schon zu Hause stehen. Neben dem Kartsport ist der Drittklässler beim SSV Alsmoos-Petersdorf in der Turnabteilung aktiv.

