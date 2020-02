18.02.2020

Rehling schießt sich an die Spitze

Alpenrose siegt im Derby bei Almenrausch Willprechtszell

Von Christian Berger

Zahlreiche Fans und Anhänger beider Mannschaften waren gekommen, um den letzten Heimkampf der Saison der Willprechtszeller Schützen in Axtbrunn zu verfolgen. Im Derby gegen Alpenrose Rehling ging es bis zum Schluss spannend zu. Am Ende setzte sich der Gast im Verfolgerduell der Bezirksoberliga Nordwest der Luftgewehrschützen mit 3:1 nach den Einzelduellen durch. Auch bei der Ringzahl hatte Rehling mit 1520:1504 die Nase vorne.

Willprechtszell erwischte aber einen guten Start und lag bis zur Mitte des Wettbewerbs mit 3:1 vorne. Die Rehlinger zeigten jedoch Nervenstärke und steigerten sich im Laufe des Wettbewerbs. Keine Mühe hatte Alpenrose-Schützin Luisa Schopf gegen Thomas Braunmüller. Mit konstanter Leistung und 382 Ringen (Serien 97,97,95,93) gewann sie mit zehn Ringen Vorsprung. Eng ging es im Duell zwischen Willprechtszells Wolfgang Fritz und Melanie Schapfl zu. Der Almenrausch-Schütze hielt seine Gegnerin in Schach und zeigte mit den Serien 96,95,94 Ringen eine sehr gute Leistung. Zum Ende der 4. Serie löste sich jedoch an seinem Gewehr ohne Eigenverschulden ein Schuss. Trotz dieser Nullwertung kam Fritz auf 87 Ringe in dieser abschließenden. Dieses Missgeschick verhinderte einen Topwert, allerdings reichten auch seine 372 Ringe zum Sieg. Schapfl kam auf 370 Ringe.

Im Duell der Topschützinnen standen sich an Position eins Anna Birkmeir und Carolin Limmer gegenüber. Lange war das Duell der erfahrenen Birkmeir gegen die junge Limmer ausgeglichen. Birkmeir startete mit einer starken 99er-Serie und schoss einen Vorsprung von fünf Ringen heraus. Die weiteren Serien von 96, 94 und 92 Ringen bedeuteten am Ende 381 Ringe. Die Rehlinger Kontrahentin hielt aber dagegen und legte mit einer makellosen 100 Serie dagegen. Es folgten 97 und 98 Ringe, wodurch am Ende 389 Ringen und der Einzelpunkt nach Rehling gingen. Das Duell zwischen Michael Braunmüller und Pia Schapfl an Position zwei musste die Entscheidung bringen. Der Willprechtszeller startete mit 96 und 95 Ringen und schoss so vier Ringe Vorsprung heraus. Diesen konnte Schapfl in der dritten Serie wettmachen. Im Schlussdurchgang kam Schapfl auf Pia 95 Ringe. Braunmüller lag bis zum achten Schuss knapp vorne. Den Vorsprung konnte er aber nicht bis ins Ziel retten. Mit 94 Ringen unterlag er am Ende mit nur einem Ring (378:379).

Durch den Erfolg rückt Rehling auf Rang eins vor. Allerdings haben die Kleinkaliberschützen aus Mering noch einen Wettkampf in der Hinterhand und können wieder an Alpenrose vorbeiziehen. Willprechtszell kann in den Kampf um Platz eins nicht mehr eingreifen. Der Tabellendritte muss am abschließenden Wettkampftag nach Mering und könnte den Rehlingern Schützenhilfe im Kampf um die Meisterschaft leisten. Almenrausch kämpft nach dem Abstieg aus der Oberbayernliga im Fernduell mit Todtenweis um Platz drei.

