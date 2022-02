Rehling steigert sich gegen Willprechtszell

Von Josef Abt

Rehling/Petersdorf-Willprechtszell Während in Peking bei den Olympischen Spielen derzeit viele Spitzensportler fernab der Heimat mit tollen Leistungen von sich reden machen, wuchsen jetzt daheim die Schützinnen der Alpenrose Rehling über sich hinaus. Mit einem klaren 1534:1508 Ringe-Sieg im Derby gegen Willprechtszell hat die Luftgewehrmannschaft in der Bezirksoberliga Nordweset zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt.

Für die Rehlinger Damen war es der bislang höchste Sieg. In diesem, wegen Corona wieder als Fernwettkampf ausgetragenen Duell, ließen die vier Rehlinger Frauen der Konkurrenz keine Chance. Schon den Vorrundenkampf hatte Rehling gewonnen, damals knapp mit 1518:1512 Ringen. Durch den jüngsten Erfolg ist Rehling auf Tabellenplatz zwei geklettert. Willprechtszell liegt dagegen plötzlich auf dem vorletzten Rang, aber mit nur geringem Abstand auf Platz zwei.

Auch Todtenweis hat ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben und den ersten Sieg eingefahren, der gegen Großinzemoos mit 1547:1531 fast sensationell hoch ausgefallen ist. Damit kann Todtenweis sogar noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen. Rehling ist trotz des derzeitigen zweiten Platzes noch nicht gesichert. Die Lechrainer müssen noch gegen den derzeitigen Tabellenführer Alberzell antreten. Dann kommen die zwei entscheidenden Duelle gegen Gemütlichkeit Todtenweis, eines davon ist die Nachholbegegnung aus der Vorrunde. Konstant gut in Form zeigte sich bei Rehling einmal mehr Carolin Limmer, die mit 391 Ringen das dritte Mal in Folge über 390 Ringe lag. Gleich dahinter folgte Pia Schapfl, die sich mit 384 Ringen auf gleichem Niveau wie zuletzt präsentierte. Einen Leistungssprung machte Melanie Schapfl, die mit 379 Ringen ihr bisheriges Bestergebnis einstellte. Die Jüngste im Team, Luisa Schopf, überraschte alle mit ihren 380 Ringen, was für sie ein persönliches Bestergebnis bedeutete.

Bei den Schützen von Almenrausch Willprechtszell wuchs diesmal keiner über sich hinaus. Michael Braunmüller blieb mit 373 Ringen weit hinter seinen Möglichkeiten. Thomas Braunmüller schaffte mit 377 Ringen die für ihn eigentlich machbare 380er Marke nicht. Anna Birkmeir kam auf 379 Ringe, ebenso Helmut Braunmüller. Damit blieben alle Willprechtszeller unter der 380er Marke. Für das Team warten nun die schweren Kämpfe gegen Großinzemoos und Alberzell, dazwischen die Nachholbegegnung gegen Todtenweis, ein schweres Restprogramm.