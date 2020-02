vor 30 Min.

Rehlings letzte Chance auf Platz eins

Alpenrose empfängt Primus Mering zum Top-Duell. Todtenweis empfängt Gallenbach, Willprechtszell in Prittlbach

Von Josef Abt

Zum Spitzenkampf in der Bezirksoberliga Nordwest der Luftgewehrschützen empfangen die Rehlinger Alpenrose-Schützen am Samstag um 20 Uhr den Spitzenreiter, die Kleinkaliberschützen aus Mering. Mit einem Sieg könnte der souveräne Tabellenführer aus Mering bereits vorzeitig die Meisterschaft klarmachen.

Auch wenn man in Rehling vielleicht noch die Vorrundenniederlage in den Köpfen hat, die Leistung mit damals 1531 Ringen war stark. Ein ähnlich gutes Ergebnis würde man sich im Rehlinger Lager auch diesmal wünschen. Alpenrose-Sportleiter Martin Schapfl betont aber: „Meine Mannschaft ist klarer Außenseiter. Mering wurde nicht umsonst schon zu Rundenbeginn als Meisterschaftsfavorit gehandelt.“ Mit 18:3 Punkten liegen die Gäste vor Rehling (13:8), denen die punktgleichen Willprechtszeller im Nacken sitzen. Von den 28 bisherigen Einzelduellen hat Mering nur fünf abgegeben. Schon der bisherige Ringdurchschnitt (1537 gegenüber 1522,86) spricht klar für die Kleinkaliberschützen. Hoffnung macht den Rehlingern die Tatsache, dass Mering mit zuletzt 1529 Ringen etwas geschwächelt hat. Rein von der Ringzahl würden dann die 1531 der Rehlinger aus dem Vorkampf reichen. Auf Rangliste eins hat es anders als im Vorrundenkampf diesmal Carolin Limmer mit der bislang stärksten Schützin der Liga, Cäcilia Stadtherr, zu tun. Im zweiten reinen Damenduell trifft Pia Schapfl auf Michaela Hirschberger, die sich ebenfalls durch sehr konstante Leistungen vorgearbeitet hat. Melanie Schapfl hat an Position drei Florian Hirschberger als Gegner. Hier liegt der Meringer mit durchschnittlich 382 Ringen knapp vorne (379). Die Jüngste in den Reihen der Rehlinger hat sich aber zuletzt sehr nervenstark gezeigt und auf sich aufmerksam gemacht. Luisa Schopf kämpft an vier gegen Stefan Zieglmeir um den Einzelpunkt. Sollte die Rehlingerin ihr Vorrundenergebnis von 382 Ringen bestätigen, winkt sogar der Einzelsieg.

Ganz genau hinschauen, was in Rehling passiert, werden sicher auch die Almenrauschschützen aus Willprechtszell, die ihrerseits beim Schlusslicht Germania Prittlbach III zu Gast sind. Der Absteiger liegt punktgleich mit Rehling auf Rang zwei und könnte bei einem Patzer von Alpenrose vorbeiziehen. Im Vorkampf erzielten die Willprechtszeller mit 1535 Ringen ihren bisherigen Saisonbestwert. Damals hieß es 3:1 für Almenrausch.

Um den Klassenerhalt geht es im Duell der Tabellennachbarn Gemütlichkeit Todtenweis gegen Jagdlust Gallenbach. Mit einem Sieg könnten die Gallenbacher mit Aufsteiger punktemäßig gleichziehen. Im Vorkampf war es ganz eng. Am Ende gab ein Ring der Ausschlag zum 2:1-Sieg der Gallenbacher. Nach den Einzelduellen hieß es 2:2. Ringtechnisch stand am Ende 1533:1532 auf der Anzeigetafel. Auch diesmal wird ein spannendes Duell erwartet. (mit sry-)

