21.04.2018

Reichlmayr unter Strom Lokalsport

Fußball-Regionalliga: Pipinsried in Illertissen

Wenn Thomas Reichlmayr das Tor des Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried hütet, dann steht er unter Strom – Starkstrom. Voll fokussiert bestreitet er die Spiele, immer in dem Wissen: Ein Fehler von mir – und es klingelt im eigenen Kasten. Doch Torwart Reichlmayr kann mit diesem Druck exzellent umgehen, denn Fußball ist mehr als sein Hobby – es ist sein Leben. Dass der 1,89 Meter große Schlussmann trotzdem nicht nur Freunde im Dachauer Hinterland hat, liegt an seinem Spielstil. Mit diesem kommt nicht jeder Fan klar, viele halten ihn für zu riskant. „Mir ist schon klar, dass einige Zuschauer murren. Aber ich habe das einfach so gelernt. Der Torwart ist erste Station im Spielaufbau“, so Reichlmayr. Im Saisonverlauf hat er sein Spiel etwas umgestellt, er spielt jetzt mehr lange Bälle als früher.

Angefangen hat der waschechte Münchner beim FC Ludwigsvorstadt. Eines Tages rief der FC Bayern in der Halbzeit dazu auf, dass sich interessierte Kids zu einem Sichtungstraining melden sollen. Und so kam es, wie es kommen musste, der kleine Thomas wurde unter Hunderten von Teilnehmern ausgewählt – als Feldspieler. Doch Reichlmayr korrigierte die Geschichte – und stand fortan im Gehäuse seines Nachwuchsteams. Von 1997 bis 2009 hütete er den Kasten des FC Bayern München, er durchlief alle Jugendteams. „Das war eine tolle, aber auch harte Zeit. Normaler Jugendlicher sein – das ging nicht. Diese Phase war geprägt von Schule und Training, da blieb kaum Zeit für Freunde“, erinnert sich der Keeper. „Bereut habe ich es aber nicht. Es war eine hochinteressante Zeit, speziell, weil du jeden Tag die Profis beobachten konntest. Ich habe gesehen, wie Oliver Kahn trainiert hat. Unglaublich! So etwas spornt einfach an“, zeigt sich Reichlmayr noch immer begeistert. Er wünscht sich neben einer verletzungsfreien Karriere natürlich den Klassenerhalt mit seinem FC Pipinsried. Der gemütliche Familienmensch Reichlmayr mutiert schon am heutigen Samstag wieder zum hungrigen Wolf, denn dann bestreitet der FC Pipinsried das Auswärtsspiel beim FV Illertissen. (fupa)

Themen Folgen