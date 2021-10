Endgültig: RuTG Holzburg löst sich nach 50 jahren auf

Plus Nach rund 50 Jahren ist beim Reitverein Holzburg nun endgültig Schluss. Was dahinter steckt und warum das Ende schon länger abzusehen war.

Das Ende war abzusehen, schließlich fand sich schon bei der Jahreshauptversammlung vor rund einem Jahr keine neue Vorsitzende bzw. kein neuer Vorsitzender für die Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg, die seit 1987 auf Gut Sedlhof im Kühbacher Ortsteil Großhausen ansässig war. Unlängst wurde auf der Internetseite des Vereins das endgültige Aus verkündet. Auf der zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung Mitte August sei man zu dem Ergebnis gekommen, den Verein nach rund 50 Jahren aufzulösen, heißt es auf der Homepage.