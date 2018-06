23.06.2018

Resi Christl und Rentsch räumen bei Senioren-Meisterschaften ab Lokalsport

Zwei Athleten des LC Aichach sind schnell unterwegs bei bayerischen Meisterschaften: Zusammen holen sie sich gleich sechs Titel

Walter Rentsch und Resi Christl (beide LC Aichach) räumten bei den bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren und Seniorinnen mächtig ab. Rentsch holte sich in Regensburg erwartungsgemäß die M65-Titel über 800 Meter und 1500 Meter. Für die doppelte Stadionrunde benötigte der mehrfache Europameister 2:27:09 Minute, rund 17 Sekunden weniger als sein Altersklassen-Gegner Alois Wimmer. Beim Läuferabend des LCA war Rentsch sogar schon nach 2:22:11 Minuten eingetroffen. Über 1500 Meter war des Aichachers Meisterschaftsvorsprung noch deutlicher: Er siegte in 5:05:51 Minuten, Wimmer wurde Vizemeister in 5:27:47 Minuten. Resi Christl gewann in der alten Reichsstadt gleich vier W70-Titel: über 100 Meter in 19:63 Sekunden, über 200 Meter in 42:28 Sekunden, über 800 Meter in 3:38:14 Minuten und über 1500 Meter in 7:46:82 Minuten. Zum Vergleich: Im heimischen Josef-Bestler-Stadion hatte Christl Saisonbestzeiten über 100 Meter in 18:44 Sekunden und über 200 Meter in 37:72 Sekunden aufgestellt.

Im Rahmen des LCA-Läuferabends wurden auch schwäbische Meistertitel vergeben. Michael Harlacher (LC Aichach) gewann dabei die Bronzemedaille über 5000 Meter in 16:08:79 Minuten. Ebenfalls Bronze errang Verena Bayr (LCA) beim 5000-Meter-Rennen der Frauen in einer Zeit von 21:32:98 Minuten. Sandra Kreitmair (LG Aichach-Rehling) wurde schwäbische U20-Vizemeisterin über 800 Meter dank eines Laufes in 2:38:98 Sekunden.

Bei zwei hochkarätigen Leichtathletikmeetings trat LG-Athlet Fabian Schäffler an. Bei der bayerischen Meisterschaft über die 3000-Meter-Hindernis absolvierte er die Strecke mit einem Wassergraben und vier Hürden pro Runde das erste Mal überhaupt und belegte den vierten Rang mit einer Zeit von 11:55,50 Minuten.Am nächsten Tag ging er dann über seine Paradedisziplin 400 Meter Hürden bei der Sparkassen-Gala in Regensburg an den Start. Um überhaupt teilnehmen zu dürfen, benötigen die Läufer sehr gute Vorleistungen. Seine Zeit von 59,49 Sekunden trotz Rhythmusproblemen lässt auf Steigerungen hoffen. Beim Soundtrack Tübingen maßen sich die besten deutschen Athleten mit der internationalen Konkurrenz aus über 20 Nationen. Schäffler zeigte hier seine Stärke über die 110 Meter Hürden. Mit von 16,01 Sekunden sprintete er zu einer klaren neuen persönlichen Bestzeit. Für die 100 Meter benötigte er starke 11,65 Sekunden. (hokr, mzö)

