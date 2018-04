16.04.2018

Ried stürzt die Nummer eins vom Thron Lokalsport

TSV Dasing unterliegt zu Hause mit 0:1 und muss die Tabellenführung an den TSV Friedberg abgeben. Eine Stotzarder Energieleistung gegen Affing II wird belohnt. Kein Sieger im Duell FC Gundelsdorf – TSV Inchenhofen

Von Reinhold Rummel

Nun hat es auch den TSV Dasing in der Frühjahrsrunde der Fußball-Kreisklasse Aichach erwischt. Gegen den Tabellenvorletzten SV Ried bezog die Truppe um Coach Jürgen Schmid eine 0:1-Heimniederlage und musste den TSV Friedberg wieder vorbei ziehen lassen. Der TSV bezwang im Spitzenspiel den SC Oberbernbach mit 1:0. Jubeln durfte auch die DJK Stotzard. Im Derby gegen den FC Affing II ging sie als 3:2-Sieger hervor. Der TSV Kühbach brachte mit einem 2:1-Erfolg die Punkte aus Sielenbach mit nach Hause.

TSV Friedberg – Oberbernbach 1:0

Der TSV Friedberg hielt sich bis zum Eintreffen von Abteilungsleiter Bob Mendel mit dem Jubeln zurück; Mendel musste sich im Krankenhaus wegen eines im Reserve-Vorspiel zugezogenen Nasenbruches behandeln lassen. Unter seiner Anwesenheit kam der längst überfällige Treffer für die Friedberger zustande. SCO-Keeper Alexander Tschmir hatte im Strafraum zuvor Peter Müller zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Torjäger Marcel Pietruska zum 1:0-Heimerfolg, nachdem man zuvor in einer sehr einseitigen Partie serienweise Chancen versiebte.

Tor 1:0 Pietruska (75.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Florian Ambrosch.

„Das war heute einfach zu wenig, was wir in der Box abgeliefert haben“, so TSV-Coach Jürgen Schmid und sprach den Gästen ein Kompliment aus: „Die haben uns völlig eingelullt und dann eiskalt zugeschlagen.“ SV-Spielertrainer Dominik Koch traf mit einem Flachschuss und sicherte den Gästen den nicht unverdienten Erfolg. In der Schlussminute hatten die Dasinger die größte Möglichkeit zum Ausgleich, als Stefan Baumüller im Strafraum unsanft gebremst wurde. Benedikt Dengler konnte aber den Ball nicht an Torhüter Simon Helfer vorbei bringen, sondern scheiterte mit seinem Geschoss an den Fäusten des Rieder Keeper; dies bedeutete die Niederlage und den Sturz von der Tabellenspitze. Kurz zuvor hatte Nachwuchsspieler Maximilian Claßen mit einem Pfostentreffer Pech.

Tor 0:1 Koch (56.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Jürgen Bohmann.

DJK Stotzard – FC Affing II 3:2

Am liebsten hätte Hans-Peter März, der Stotzarder Fußballchef, nach dem Schlusspfiff alle Spieler geherzt. „Fast hätten wir schon nicht mehr gewusst, wie sich ein Sieg anfühlt“, lobte er die Energieleistung der Heimelf. Zweimal lag die DJK im Derby gegen die Affinger Zweite im Rückstand. Und in den Schlussminuten drehte man trotz Unterzahl binnen drei Minuten die Partie. „Einfach super, wie die Burschen sich endlich belohnt haben.“ Allen voran sein Junior Manuel, der diesmal ein Sonderlob vom Senior erhielt: „Der bekommt heute ein kühles Weißbier, das hat er sich verdient.“ Florian Hirsch brachte die Affinger in Führung, die Christian Braun vor dem Wechsel neutralisierte. Dann kam Affing erneut besser aus der Kabine und Hannes Meier sorgte für die erneute Gästeführung. Dann aber kamen die Minuten von Manuel März. In der 83. Minute umkurvte er vier Affinger und sorgte für den Ausgleich; drei Minute später versenkte er mit einer Volley-Abnahme die Kugel zum 3:2. Zu diesem Zeitpunkt waren die Stotzarder bereits in Unterzahl, denn Bernhard Higl sah die Ampelkarte, als er beim Auswechseln sich die zweite Gelbe Karte abholte, nachdem er sich beim Unparteiischen nicht abmeldete. „Das habe ich auch noch nicht erlebt“, nahm es März nach dem Sieg aber locker.

Tore 0:1 Hirsch (24.), 1:1 Braun (33.), 1:2 Meier (55.), 2:2 März (83.), 3:2 März (86.) Gelb-Rot Higl (72. DJK) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jürgen Müller.

DJK-Pressesprecher Sigi Haas hatte sich seinen Notizblock noch gar nicht zurechtgelegt, da jubelten die Gäste. Schiedsrichter Tobias Beyrle annullierte den Treffer aus der ersten Minute aber, da er einen Regelverstoß gegen Torhüter Daniel Tomalla gesehen hatte. „Da durften wir kräftig durchschnaufen“, so Haas, der danach eine sehr agile Heimelf erlebte. Moritz Piller fand aber zunächst in Gästeschlussmann Jäger seinen Meister. Erst als in der 29. Minute ein Schuss von Philip Bachmeir geblockt wurde, war Piller aus zehn Meter treffsicher und drückte den Ball über die Torlinie. Thomas Schaich und erneut Piller hätten dann die Führung noch vor dem Wechsel ausbauen müssen, aber sie scheiterten erneut an Torhüter Jäger. Auch als Andreas Rappel wegen einer Notbremse Rot sah, kam keine Ruhe in das Gebenhofener Spiel. Die Gäste hatten ebenfalls keine echte Chance zum Ausgleich.

Tor 1:0 Piller (29.) Rot Rappel (49. WFK) Gelb-Rot Pavle (56. DJK) Zuschauer 150 Schiedsrichter Tobias Beyrle.

BC Aresing – SC Mühlried 2:1

Einmal mehr war auf den spielenden BC-Vorstand Andreas Zeitlmair Verlass. Der Routinier trug sich im brisanten Derby gegen Mühlried als zweifacher Torschütze ein.

Tore 1:0 Zeitlmair (4.), 1:1 Koppold (58.), 2:1 Zeitlmair (83.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Uwe Johann.

FC Gundelsdorf – Inchenhofen 0:0

Keinen Sieger gab es im Derby in Gundelsdorf. Der Spielfluss des ambitionierten Gastes aus Inchenhofen wurde immer wieder gestört und so konnte der FCG die Partie ausgeglichen gestalten. Einen Schuss von Gästespielertrainer Arthur Vogel parierte Torhüter Oswald nach einer Stunde. Im Gegenzug scheiterte Andreas Kröpfl an Keeper Martin Janyga. Daniel Riederle zog kurz vor dem Abpfiff überhastet ab und verpasste so den Treffer des Tages.

Zuschauer 150 Schiedsrichter Max Schacherl.

TSV Sielenbach – TSV Kühbach 1:2

Mit einem Auswärtserfolg im Kellerderby setzte sich Kühbach weiter vom Tabellenende ab. Robert Haug brachte die Heimelf zunächst mit einem Foulelfmeter in Führung, als Johannes Wenger im Strafraum Thomas Neumeyr foulte. Drei Minuten später bejubelte Kühbach den Ausgleich durch Magnus Haberl. Für den Siegtreffer sorgte Michael Mair. Volkan Cantürk servierte einen Eckball flach an die Strafraumgrenze. Dort ließ Jonas Erhard den Ball passieren und Mair nahm mit einem Flachschuss genau neben dem rechten Toreck Maß. Stefan Auggenthaler schlug zum Entsetzen der Sielenbacher am Torpfosten über den Ball und Kühbach freute sich über den Treffer zum 2:1-Erfolg. Dabei hatten die Platzherren vor dem Wechsel mehr Spielanteile und durch Christian Obeser und Martin Lechner die besten Chancen.

Tore 1:0 Haug (49.), 1:1 Haberl (52.), 1:2 Mair (60.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Achim Etzel.

Themen Folgen