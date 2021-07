Aichacher Trio bei Deutscher

Gleich drei Kämpfer des TSV nehmen an den nationalen Meisterschaften teil. Für einen ist das absolutes Neuland

Gleich drei Ringer des TSV Aichach qualifizierten sich für die deutschen Meisterschaften. Dawid Walecki und Maximilian Iftenie vertreten den Bayernkader im griechisch-römischen Stil bis 87 bzw. 97 Kilo der Junioren. Am 30. Juli geht es dafür zum KSV Hohenlimburg nach Nordrhein-Westfalen. Für den dritten Starter Mikael Golling dauert es noch bis 27. August, dann darf er beim RSV Stendal in Sachsen-Anhalt seinen Titel verteidigen. Golling ist seit 2018 durchgehend Deutscher Meister, rückt jedoch dieses Jahr in die A-Jugend Freistil bis 92 Kilo vor.

Golling und Walecki haben bereits Erfahrung mit den hochklassigen Turnieren sammeln können, für Iftenie ist es das Debüt auf nationalem Parkett. Alle drei konnten sich nach Nominierung der Bezirksverbände und Vereine auf Sichtungslehrgängen in den Landesstützpunkten durchsetzen. Da reguläre bayerische Meisterschaften in diesem Jahr nicht stattfinden konnten, wurde in diesem Format die Kondition der Sportler geprüft und in wettkampfnahem Training die besten Kandidaten durch die Landestrainer ausgewählt. Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten um Trainingsmöglichkeiten haben es alle drei Sportler geschafft, in den Lehrgängen zu überzeugen. Walecki und Iftenie haben zusätzlich einen Trainerschein C im vergangenen Jahr erlangt und geben ihr Wissen und Können an die Jugend weiter. Das Training der Aichacher hat wieder begonnen. Die Saison soll im September starten. Mit dabei sind auch Maximilian Golling, Max Iftenie und Dawid Walecki. (mofi)