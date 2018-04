16.04.2018

Rinnenthal stellt Rehling ein Bein Lokalsport

BCR setzt sich mit 1:0 durch. Alle drei Topteams feiern jeweils knappe Siege. Berg im Gau bietet in Untermaxfeld eine schlimme Vorstellung und steht als erster Absteiger fest

Das Spitzentrio der Kreisliga Ost feierte diesmal knappe Siege. Der FC Affing war mit 1:0 gegen Stätzling erfolgreich, Griesbeckerzell mit dem gleichen Resultat in Langenmosen. Der TSV Pöttmes setzte sich zu Hause mit 2:1 gegen Münster durch.

Mit einem knappen 1:0-Sieg über die zweite Mannschaft des FC Stätzling hat der FC Affing seinen Platz an der Sonne verteidigt. Dabei verlangte das Team von Trainer Filipe Lameira dem Tabellenführer der Kreisliga Ost alles ab. „Wir waren in der ersten Hälfte nahe an der Führung, haben das Tor aber nicht gemacht“, ärgerte sich Lameira. Stugardt und Farrenkopf konnten den Ball nicht im Kasten der Gastgeber unterbringen. Im zweiten Durchgang erhöhte der Spitzenreiter den Druck und erzielte durch Nino Kindermann in der 58. Minute das Tor des Tages. Einen missglückten Abwehrversuch von Keeper Dominik Bader verwertete der Affinger Stürmer. Trotz der Pleite war der Stätzlinger Trainer mit der Leistung seines Teams, das nach vier Remis in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen musste, nicht unzufrieden: „Wir waren lange Zeit auf Augenhöhe und haben es gut gespielt.“ Stätzling trennen fünf Punkte von den Nichtabstiegsrängen. (biom)

Einen schwer erkämpften, aber verdienten Sieg verbuchte der TSV Pöttmes in seinem Heimspiel. Wie so oft in den letzten Wochen machte sich die Heimelf das Leben selber schwer, sie geriet durch ein halbes Eigentor wieder mal in Rückstand. Nach acht Minuten spielte Martin Brodowski einen Ball hoch zurück zu Torwart Christoph Heckert, der brachte die Kugel nicht unter Kontrolle und der dazwischen spritzende Peter Mayrhofer schoss seine Farben in Führung. Bereits zwei Minuten später der Ausgleich durch Mariusz Suszko, der einen langen Ball von Eduard Keil gekonnt verwertete. Hier sah die Abwehr von Münster alles andere als gut aus. Pöttmes setzte nach und vergab durch Gheorge Geanta und Martin Froncek gute Chancen. Stattdessen musste Heckert schon sein ganzes Können aufbieten, um einen Ball von Philipp Fetsch um den Pfosten zu drehen. Die Führung war dann sehenswert, als Dominik Weiß einen weiten Ball aus dem Mittelfeld gekonnt annahm und mit aus 20 Metern versenkte (26.). So ging es auch in die Pause. Innerhalb von fünf Minuten hatten dann die Heimischen die Entscheidung auf dem Fuß. Erst verzog Suszko ganz knapp, dann war es wieder Weiß, dem fast sein zweites Tor gelungen wäre. Danach verflachte das Niveau. (prwe)

In einem schwachen Spiel entführte der BC Rinnental drei Punkte aus Rehling und beendete damit seine Durststrecke. Elias Bradl gelang der Siegtreffer beim 1:0-Auswärtserfolg. Beide Mannschaften begannen aggressiv und druckvoll, sie schenkten sich nichts. Doch weder Harun Nurten noch Fabio Ucci aufseiten der Rehlinger noch Elias Bradl und Vincent Aumiller beim BCR konnten aus ihren Möglichkeiten Kapital schlagen. Rinnenthal spielte zu umständlich im Aufbau und häufige Abspielfehler ließen Rehling immer wieder gefährlich vor das Gehäuse von BCR-Keeper Felix Fuhrmann kommen. Doch auch den Gastgebern unterliefen Fehler. In der 40. Minute fing Matthias Reisinger eine schwach getretene Ecke des TSV ab und leitete einen Konter ein, den Elias Bradl zum 1:0 vollendete. Nach der Pause erspielten sich die Gäste einige gute Möglichkeiten, aber weder Martin Birkmeier noch Bradl oder Agustin Barbano gelang es, den Sack zu zumachen. Für dieRehlinger ließ Stefan Reggel in der 58. Minute frei vor Fuhrmann eine dicke Chance liegen und sechs Minuten später machte der BCR-Keeper einen Alleingang von Harun Nurten zunichte. Rinnenthal brachte den 1:0-Vorsprung schließlich über die Zeit. (mapf)

FC Gerolsbach – BC Aichach 1:1

Die Gerolsbacher leisteten sich beim 1:1 gegen den BC Aichach den Luxus, einen Foulelfmeter übers Tor zu setzen. In der 29. Minute griff Gästekeeper Peter Rinauer zu spät ein, sodass er Roman Redl nur noch per Foul vom Ball trennen konnte. Sebastian Waltl vergab diese große Chance zum 1:0. Der gefoulte Fußballer war kurz nach der Pause erfolgreich, der Ausgleich glückte fünf Minuten vor dem Ende Leon Fischer. „Wir haben eine sehr disziplinierte Leistung abgerufen“, stellte FC-Spielertrainer Daniel Stampfl fest und sprach unter dem Strich von einem gerechten Ergebnis in einer Partie, die sich aus taktischer Sicht auf einem hohen Niveau befunden habe. Torraumszenen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die Aichacher sah Stampfl jeweils in der letzten Viertelstunde der ersten und der zweiten Halbzeit im Vorteil. Gerolsbach überstand damit die fünfte Partie in Folge ungeschlagen. Und der BC Aichach kam erstmals in dieser Runde auswärts zu einem Remis. (jeb)

Alsmoos-Petersd. – Feldheim 4:2

Die Gäste demonstrierten gleich von Anfang an, dass sie nicht gewillt sind, die Kreisliga bereits nach einem Jahr wieder nach unten zu verlassen. Drei Minuten waren verstrichen, da führten sie bereits mit 2:0, nicht zuletzt auch aufgrund zweier Abwehrfehler. Zuerst schlug André Fuchs mit einem Lupfer zu und Sekunden später schob Daniel Edel die Kugel links unten ein. Am Ende aber konnte der sportliche Leiter des SSV, Frank Echter, dennoch feststellen: „Hat schon gepasst.“ Denn sein Team war nun aufgerüttelt und holte mit vier Treffern zum Gegenschlag aus. Erst war Stefan Simonovic erfolgreich, in der nächsten Minute wurde Kajetan Schaffer auf der linken Seite von Mathias Benesch frei gespielt und traf aus zwölf Metern zum 2:2. Mit einer Einzelleistung brachte Mathias Benesch seine Farben in Führung. Spielertrainer Frank Mazur bereitete das 4:2 vor, das Simonovic rechts oben in den Winkel glückte. Es war der 25. Saisontreffer des Torjägers. Der SSV Alsmoos-Petersdorf blieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen, die Feldheimer aber warten seit sechs Partien auf einen dreifachen Punktgewinn. (jeb)

Bei der DJK Langenmosen feierte der SC Griesbeckerzell einen 1:0-Sieg; die Verlierer haben sich damit endgültig aus dem Relegationsrennen verabschiedet. Die Blauweißen gaben zwar alles, aber der Gästesieg war insgesamt verdient. Der entscheidende Treffer gelang Maximilian Kopp in der 35. Minute per Kopf nach einer Wiesmüller-Ecke, an der DJK-Keeper Maxi Oswald vorbeigegriffen hatte. Direkt davor hätte Winterrückkehrer Tobias Schmid die DJK in Führung bringen können. Die beste Ausgleichschance hatte Spielertrainer Florian Wenger, der an Gästekeeper Stefan Kopp scheiterte (90.). (djk)

Der BSV Berg im Gau steht nach einer desolaten Leistung und einer 0:6-Niederlage bei der TSG Untermaxfeld als erster Absteiger der Kreisliga Ost definitiv fest. Beide Mannschaften kamen nicht gut in die Partie. Es gab sehr viele Fehler in der Anfangsphase, doch die Hausherren waren zumindest optisch feldüberlegen. Nach einer guten Viertelstunde wurde Untermaxfeld stärker und prompt fiel das 1:0. Nach einem leicht abgefälschten Schuss von Marco Veitinger aus der halbrechten Position zappelte der Ball im Netz. Ein Aufbäumen der Gäste fand nicht statt. Vielmehr lieferten sie die schlechteste Saisonleistung in der ersten Hälfte ab. In der 33. Minute war es wieder Marco Veitinger, der nach einer Flanke von der linken Seite zum 2:0 einschieben konnte. Keine vier Minuten später war der lupenreine Hattrick perfekt und Veitinger jubelte erneut. Die TSG Untermaxfeld war absolut überlegen und zog auf 6:0 davon.(AN)

Themen Folgen