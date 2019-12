16:18 Uhr

Rot für Fußballtrainer: Das sagen die heimischen Coaches

Seit dieser Saison können Schiedsrichter auch Amateurtrainern Platzverweise erteilen. Wir haben uns bei den heimischen Coaches erkundigt, was sie davon halten.

Von Sebastian Richly und Peter Kleist

Bei den Profis gibt es sie schon lange, die Gelben und Roten Karten für Trainer und Verantwortliche auf der Bank. Seit dieser Saison gilt das auch in den Amateurligen. Bei unsportlichem Verhalten können die Schiedsrichter ab sofort auch Trainer und Vereinsoffizielle in allen bayerischen Amateurspielklassen mit einer Roten Karte vom Platz schicken. Wird ein Trainer oder Offizieller des Platzes verwiesen, bleibt er – analog zur Regelung für Spieler – bis zum Erlass des Sportgerichtsurteils für Spiele der gleichen Wettbewerbsform gesperrt und erhält ein Innenraumverbot. 30 Minuten vor bis 30 Minuten nach dem Abpfiff des Spiels dürfen sich die gesperrten Trainer nicht in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel, im Kabinengang sowie im Stadioninnenraum aufhalten. Untersagt ist in diesem Zeitraum auch jeglicher Kontakt zur Mannschaft. Wir haben uns bei den Fußballtrainern im Wittelsbacher Land umgehört, was sie von dieser Regelung halten.

Affinger Coach sah schon die Rote Karte

Nicht gerade begeistert ist Affings Spielertrainer Tobias Jorsch. Der 29-Jährige musste aufgrund einer hartnäckigen Verletzung fast die komplette Herbstrunde mit dem Platz auf der Trainerbank vorliebnehmen. Beim Rückrundenauftakt in Gersthofen kassierte Jorsch sogar die Rote Karte: „Das war überzogen. Ich habe die Coaching-Zone verlassen und Abseits reklamiert. Es war sicher nicht richtig von mir. Aber die Rote Karte zu ziehen, ist schon hart“, so der Coach, der auch zugibt: „Ich habe mich gleich nach dem Spiel entschuldigt für mein Verhalten. Dennoch denke ich, dass es auch ohne Rote Karte gegangen wäre.“

Ohnehin ist der FCA-Coach kein Freund der neuen Regelung: „Das Ganze kann man doch auch so lösen. Da jetzt wieder ein Fass aufzumachen, ist völlig übertrieben. Man kann solche Situationen doch einfach mit den Schiris klären. Emotionen gehören zum Fußball dazu und es muss doch auch etwas Spielraum geben.“ Zumal Jorsch nach seinem Platzverweis gar nicht wusste, was los ist: „Zu der Zeit war ich fit und hätte dann spielen können. Wir wussten aber nicht, ob ich überhaupt gedurft hätte. Weder Sportgericht noch Schiedsrichter konnten mir etwas sagen.“ Erst als das Urteil gefällt wurde, war klar, dass Jorsch gegen Meitingen nicht in den Innenraum darf: „Da wir zu zweit sind (Marc-Abdu Al-Jajeh ist gleichberechtigter Spielertrainer), ist das bei uns kein Problem. Dennoch ist es doch irrsinnig, wenn ich nach dem Spiel nicht mit den Jungs reden darf.“

Statt Karten: Hollenbacher Trainer setzte auf Kommunikation

Das findet auch Bezirksliga-Kollege Christian Adrianowytsch. Der Hollenbacher Spielertrainer coachte aufgrund einer Verletzung in der Herbstrunde von der Bank aus. „Ich könnte mir nicht vorstellen per SMS irgendwelche Nachrichten während des Spiels zu schicken. Ich halte von so einem Ausschluss ohnehin wenig“, so der 33-Jährige, der in dieser Saison als Trainer zwei Gelbe Karten erhalten hat. „Da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Aber ich brauche dazu nicht eine Gelbe Karte – mir kann der Schiedsrichter auch persönlich sagen, was ich falsch gemacht habe. Emotionen gehören zum Fußball dazu und das ist nicht der richtige Weg.“

Auch Marcus Mendel, Abteilungsleiter und noch Spieler des TSV Friedberg, sieht dadurch das Problem nicht gelöst. Er betont, dass es ja schon früher Strafen und Sperren für Trainer und Offizielle gegeben habe. „Es wurden ja schon Trainer auf die Tribüne geschickt und bestraft – meist mit Geldbußen –, jetzt wurde das halt noch ein bisschen verschärft“, so der 44-Jährige, der auch als Sportrichter im Kreis Donau tätig ist. Jetzt würden Offizielle eben bei Sanktionen mit Spielern gleichgestellt und eben bei einer Roten Karte sofort gesperrt, bis ein Verfahren eröffnet ist. Allerdings sieht Mendel auch Probleme auf die Vereine zukommen, zum Beispiel bei der Umsetzung des Kontakt- oder Coachingverbots. „Das ist bei den Profis ja super, aber wer soll das denn bei den Amateuren kontrollieren, ob und wann ein gesperrter Trainer noch Kontakt zum Team hat“, meinte er. Beim TSV Friedberg gab es noch keine Rote Karte gegen einen Offiziellen, Gelbe Karten hingegen schon. Am Verhalten der Trainer aber werde auch die neue, verschärfte Regelung, wenig ändern, so Mendel.

