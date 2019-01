vor 35 Min.

Rottenbach holt sich Bronze Lokalsport

Der Mühlhauser wird beim bayerischen Speed-Kini Dritter der Junioren

Einen großen Erfolg feierte Windsurfer Beil Rottenbach aus Mühlhausen. Der 17-Jährige holte sich beim Wettbewerb „Bayerischer Speed Kini“ Platz drei in der Gesamtwertung der Junioren.

Bei diesem Wettbewerb können die Wassersportler die Ergebnisse einreichen, die aber nur auf Seen in Bayern zustande kommen dürfen. Entscheidend ist die Geschwindigkeit. Gemessen wird in Knoten.

Als Wertung zählt die maximale Geschwindigkeit plus die schnellsten 500 Meter während einer Session. Rottenbachs maximale Geschwindigkeit betrug 2018 52,27 Stundenkilometer. Das reichte in der Juniorenwertung für Rang drei. „Obwohl ich mit meiner eingereichten Zeit Dritter geworden bin, habe ich vor nächstes Jahr mehr Gas zu geben. Ich hoffe also auf ein überaus windreiches 2019 in dem wieder richtig viel geht“, so der 17-Jährige, der für Surfclub Augsburg startet. In der Gesamtwertung (inklusive der Erwachsenen) belegte Rottenbach Platz 83 von 113. „Der Wettbewerb ist eine tolle Sache, weil man sich mit anderen messen kann“, so Rottenbach, der seit seinem sechsten Lebensjahr den Sport betreibt.

Seine Schwester Milla belegte den vorletzten Platz. Bei den Junioren wurde sie Achte. Sie war mit einer Geschwindigkeit von 14,25 Stundenkilometern unterwegs. Allerdings war die Achtjährige erneut die jüngste Teilnehmerin im gesamten Feld. Sie ist beim Windsurfen, seit sie viereinhalb Jahre alt ist. (AN)

