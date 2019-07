04.07.2019

Routinier Frank Lasnig wechselt nach Stotzard

Übernimmt in Stotzard als Spielertrainer: Frank Lasnig.

Der 50-Jährige wird Spielertrainer bei der DJK. Welche Rolle sein Vorgänger Thomas Seizmair dabei gespielt hat und was man sich von Frank Lasnig erwartet.

Von Martin Hetzer

Die DJK Stotzard hat einen neuen Trainer, Frank Lasnig gibt in der Saison 2019/20 die Kommandos beim Kreisklassisten. Er wird das Erbe von Thomas Seizmair antreten. Laut Abteilungsleiter Hans-Peter März war man mit der Arbeit von Seizmair in den vergangenen drei Jahren aber sehr zufrieden.

Vom scheidenden Trainer selbst sei die Idee gekommen, mit einer Veränderung auf der Trainerbank frischen Wind ins Team zu bringen. Laut März war das Verhältnis zu Seizmair bis zum Schluss gut. Da sich März und Lasnig schon lange kennen und der ehemalige Klingener „perfekt“ in das Anforderungsprofil der DJK passt, habe man sich „hartnäckig“ um ihn bemüht. Der erfahrene Coach, mittlerweile 50 Jahre, soll in Stotzard wie schon zuvor in Klingen als Spielertrainer agieren.

Frank Lasnig: Der 50-Jährige soll auf dem Feld stehen

Neben Seizmair hat auch Co-Spielertrainer Hakan Nurten (zum SC Oberbernbach) den Verein verlassen. März: “Es war wichtig, einen Mann zu holen, der auf und neben dem Platz helfen kann.“ Die DJK kann sich so auf einen erfahrenen Spieler sowie Trainer freuen, für den Disziplin eine wichtige Rolle spielt. „Ein bisschen Disziplin kann unserer Truppe nicht schaden“, ergänzte März mit einem Augenzwinkern. Der Abteilungsleiter ist guter Dinge, dass das Team für die neue Saison trotz einiger Abgänge gut gewappnet ist. „Frank kommt nicht, um gegen den Abstieg zu spielen“, so formuliert es März.

Da der Aindlinger Ortsteilverein nächste Saison keine Zweite Mannschaft mehr melden wird, versucht man, die Abgänge mit eigenen Spielern zu kompensieren. Als einziger fixen Neuzugang steht bislang nur Rückkehrer Christoph Schwegler vom SV Wulfertshausen fest.

