SC Griesbeckerzell verlängert mit Trainertrio

Matthias Kefer bleibt Chefcoach beim SC Griesbeckerzell. Auch die spielenden Co-Trainer Simon Landes und Marius Kefer verlängern. Zwei Spieler wechseln nach Schiltberg.

Von Sebastian Richly

Der SC Griesbeckerzell stellt die Weichen für die kommende Spielzeit und verlängert mit seinem Trainertrio. Die Kommandos geben weiterhin der spielende Chefcoach Matthias Kefer sowie seine beiden spielenden Co-Trainer Simon Landes und Marius Kefer.

Abteilungsleiter Christoph Sturm freute sich über die Verlängerung: „Sie machen eine tolle Arbeit. Die Mannschaft hat sich spielerisch weiterentwickelt und das Training kommt bei der Mannschaft gut an.“ Das Trio kam vor der laufenden Spielzeit nach Zell. Matthias Kefer und Simon Landes kamen vom SV Echsheim, Marius Kefer war zuvor beim Bayernligisten Schwaben Augsburg am Ball. Mittelfristig will der SCG laut Sturm in die Bezirksliga aufsteigen: „Wir waren die letzten Jahre immer knapp dran. Dann will man das auch schaffen.“ Aktuell liegt Griesbeckerzell auf Rang drei. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den Lokalrivalen BC Aichach. Das noch ausstehende Derby könnte entscheidend sein.

Zwei Spieler verlassen den SC Griesbeckerzell

Einen Trainingsplan haben die Zeller Spieler nicht bekommen, doch seit dieser Woche liefern sich die SCG-Akteure einen läuferischen Wettstreit. In vier Gruppen wurden die Spieler eingeteilt. Jedes Team muss so viele Kilometer laufen wie möglich. Auch Christoph Sturm ist dabei: „Das ist eine schöne Aktion und hat Wettbewerbscharakter. Mit dem Training auf dem Platz ist das aber natürlich nicht vergleichbar. Wir hoffen, bald wieder gemeinsam trainieren zu können.“

Verlassen werden den SCG dagegen Stefan und Thomas Brunner. Die 22-jährigen Zwillinge, die 2018 vom FC Gerolsbach gekommen waren, zieht es zum A-Klassisten TSV Schiltberg.

