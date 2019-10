28.10.2019

SG Petersdorf/Hollenbach marschiert Richtung Meisterschaft

Die SG Petersdorf/Hollenbach gewinnt das Derby bei der SG Inchenhofen/Ecknach. Der TSV Sielenbach siegt gegen Aufsteiger Thierhaupten mit 5:3.

Wieder zurück in der Erfolgsspur sind die Fußballerinnen des TSV Sielenbach, wobei ein Blitztor den Grundstein legt. Die SG Petersdorf/Hollenbach lässt sich auch im Derby in Inchenhofen nicht aufhalten.

Wie schon im vergangenen Spiel lagen die Sielenbacherinnen nach kürzester Zeit gegen Aufsteiger SV Thierhaupten in Front. Nach nur zehn Sekunden schoss Sophia Echter das 1:0. Auch nach dem Treffer blieben die Gastgeber am Drücker und waren feldüberlegen. Das zweite Tor gelang wiederum Echter, die sich den Ball nach einem Abschlag der eigenen Torhüterin den Ball selbst vorlegte und dann souverän einschob. Nur zehn Minuten später war es Joana Müller, die das 3:0 erzielte. Vorausgegangen war ein starker Pass von Echter. Müller legte den Ball an der Torhüterin vorbei und versenkte ihn im Tor. Es ging weiterhin Schlag auf Schlag, Carina Schneider traf per Kopf zum 4:0 nach einer Ecke. Die Gäste drängten trotzdem weiterhin nach vorne und konnten noch vor der Halbzeit per Freistoß den Anschluss erzielen. Das Spiel änderte sich nach Wiederanpfiff zunächst wenig, wieder waren es die Sielenbacherinnen, die kurz nach der Halbzeit das 5:1 durch Müller machten. Thierhaupten mobilisierte nochmals alle Kräfte. Die Gäste kamen per Elfmeter zum 5:2 und markierten auch noch das 5:3. Am Sieg der Sielenbacherinnen änderte sich aber nichts mehr. Damit bleibt der TSV weiterhin Tabellenführer. Das Team von Trainer Alexander Müller hat bereits sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger Wörnitzstein. Schon ein Punkt beim Vorrundenabschluss beim SV Grasheim würde für die Herbstmeisterschaft reichen.

SG Peterdorf/Hollenbach vor Rückkehr in Kreisliga

Zum Derby kam es am Wochenende in Inchenhofen. Die SG Inchenhofen/Ecknach empfing den Absteiger SG Petersdorf/Hollenbach. Die Gäste wurden auch im sechsten Saisonspiel ihrer Favoritenrolle gerecht. Das Team von Trainer Johann Michl siegte am Ende mit 4:1 und steht zur Hälfte der Spielzeit schon mit einem Bein in der Kreisliga. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Grasheim II beträgt bereits acht Punkte. Die SG Inchenhofen/Ecknach um die Coaches Luca Schön und Sebastian Schneider steht mit fünf Punkten auf Rang drei der Tabelle, der Aufstiegszug dürfte bereits abgefahren sein, da nur der Meister den Sprung in die Kreisliga schafft. (AN)

