SGM-Reiterinnen vorn dabei Lokalsport

Gute Wertnoten für Kim Kronauer bei Landesponyturnier. Voltigiererinnen werden bei der schwäbischen Meisterschaft Zweite

Kim Cronauer und die Voltigiererinnen der SGM Sportgemeinschaft Mauerbach (Stadt Aichach) haben erfolgreich an Turnieren teilgenommen. Cronauer trat mit ihrem Pony Celina beim Landesponyturnier in Babenhausen an. Hier sind die vier Regionalverbände Bayerns (Schwaben, Oberbayern, Franken und Niederbayern) am Start. In der Prüfung der Leistungsklasse L* erreichte das junge Talent von 47 Startern den siebten Platz. Ebenso startete sie mit ihrer Mannschaft, die aus vier Reitern zusammengesetzt ist, und durfte sich knapp geschlagen über den zweiten Platz und eine hohe Einzelnote von 8,0 freuen.

Ebenso erfolgreich waren die Untermauerbacher Voltigiererinnen der A-Gruppe mit ihren Trainerinnen Anna-Maria Golling und Mirjam Hörl in Mertingen (Kreis Donau-Ries). Auf der Reitanlage Hagenmühle wurde die schwäbische Meisterschaft im Voltigieren ausgerichtet. Die ersten Mannschaften der SG Mauerbach konnten nicht starten, da Pferd Vincent der M-Gruppe verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden kann und die L-Gruppe ihr neues Pferd noch einvoltigiert.

Die A-Gruppe vertrat den Verein aber würdig und zeigte auf ihrem erst dritten Turnier Klasse. Bei der Pflicht schlichen sich einige kleine Taktfehler ein. Dennoch konnte die Mannschaft die drei Richterinnen überzeugen und wurde mit der silbernen Schleife und dem zweiten Platz belohnt. Bei der Siegerehrung freuten sich mit ihrem Pferd Domingo, Longenführerin Anna-Maria Golling, Eva Schmaus, Rosina Burkhardt, Lara Riedlberger, Anna Daubner und oben Pia Spring und Lena Thurner über die Wertnote 5,6, welche eine Aufstiegsnote für die nächste Leistungsklasse ist.

Als Dritte im Bund der erfolgreichen Damen der SG Mauerbach im Pferdesport brillierte dazu noch Christine Wintermayr in München-Riem mit ihren beiden Ponystuten die Sieger- und Reservesiegerstute wurden. (clg)

