vor 28 Min.

SSV im Pech Lokalsport

Petersdorferinnen verlieren knapp gegen Topteam. Sielenbach marschiert

Während die Sielenbacher Fußballerinnen dem Aufstieg näherkommen, wird es für die Petersdorferinnen ganz eng.

Nord Eine gute Leistung zeigte der SSV Alsmoos-Petersdorf gegen den Tabellenzweiten SV Freihalden. Am Ende stand dennoch eine 0:1-Niederlage. Damit rückt der Abstieg immer näher, denn der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits sieben Punkte. Die beste Chance auf SSV-Seite hatte Annika Seitz nach Zuspiel von Sarah Lesti, doch der Schuss ging knapp über die Latte. Aushilfstorhüterin Johanna Sedlmair bekam nach der Pause mehr zu tun und musste in 65. Minute hinter sich greifen.

Augsburg Richtung Titel marschiert der TSV Sielenbach. Beim Schlusslicht SV Ried ließ der Aufsteiger beim 6:0-Erfolg nichts anbrennen. Einen lupenreinen Hattrick erzielte dabei Torjägerin Joana Müller, der ihr zwischen der 73. und 81. Minute gelang. Zuvor hatten Hermine Nkomkem Nguedam und Anja Breitsameter den Spitzenreiter in Führung gebracht. Die eingewechselte Kathrin Achter setzte den Schlusspunkt. Auch der Tabellenzweite SG Sandizell/Echsheim gewann seine Partie gegen den TSV Friedberg mit 5:1 und bleibt dem Tabellenführer auf den Fersen. Die frühe Führung durch Christine Hammerl in der dritten Spielminute glich Friedberg prompt aus. Stephanie Nawrath brachte die SG per Doppelpack erneut in Front, ehe die eingewechselte Lisa-Marie Bendig kurz vor der Pause alles klarmachte. Den Schlusspunkt setzte Carolin Gärtner. (AN)

