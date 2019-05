00:04 Uhr

SVO schielt nach oben

Aufsteiger Obergriesbach hat gute Karten für den Aufstiegs-Relegationsplatz

Was sich schon im Herbst ankündigte, wurde am vergangenen Wochenende fixiert. Der FC Tandern bestätigte seine Ausnahmestellung in der A-Klasse Aichach und sammelte mit dem 4:0-Auswärtserfolg beim VfL Ecknach II die noch notwendigen Punkte für die Meisterschaft ein. Damit kehrt Tandern nach 14-jähriger Abstinenz in die Kreisklasse zurück.

Vier Spieltage trennen unterdessen den SV Obergriesbach vor dem nächsten Coup. Der Aufsteiger um Spielertrainer Sebastian Kinzel steht mit 52 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hat gegenüber dem zweiten Neuling TSV Aindling II im Duell um den Aufstiegsrelegationsplatz spätestens seit dem letzten Wochenende die besseren Karten. Während die Bezirksliga-Reservisten beim TSV Pöttmes II überraschend mit 1:2 den Kürzeren zogen, zerlegten die Gelb-Schwarzen die Schrobenhauser Türkenelf deutlich mit 9:0. Damit beträgt der Vorsprung auf den TSV nun sechs Punkte.

Abteilungsleiter Michael Nodlbichler: „Wir nehmen die Aufstiegsrelegation gerne mit.“ Der Obergriesbacher Fußballchef spricht von einer ausgezeichneten Spielrunde: „Das haben wir uns alle nicht träumen lassen.“ Allerdings sieht der 28-jährige, der nach seiner schweren Knieverletzung am Sonntag gegen den TSV Dasing II erstmals wieder zum Kader gehören wird, den zweiten Tabellenplatz noch nicht ganz in trockenen Tüchern: „Wir müssen weiter konzentriert jedes Spiel bestreiten.“ Dass die Aufgaben gegen Dasing II, Ecknach II, Sielenbach und Aresing II im Endspurt durchaus lösbar sind, bestreitet Nodlbichler nicht: „Aber wir werden keine Mannschaft unterschätzen.“ Er lobt die Entwicklung im SVO-Team. Die Youngster Fabian Ostermaier, Max Reisch und auch Raphael Weiß hätten einen guten Sprung gemacht. Und: „Wir bekommen im Sommer weitere acht Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen dazu.“ Hier sieht Nodlbichler ein großes Plus für die Zukunft, zumal mit Spielertrainer Sebastian Kinzel und Co-Spielertrainer Maximilian Eisner bereits für die kommende Saison verlängert wurde. Und im Winter konnte man mit dem Ex-Zeller Florian Hering einen jungen Torhüter gewinnen. (r.r)

Themen Folgen