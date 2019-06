00:03 Uhr

SVO vergibt den Matchball

Obergriesbach unterliegt vor großer Kulisse mit 0:2 gegen BCA Oberhausen und bleibt damit in der A-Klasse. Der Verlierer zeigt trotz bitterer Niederlage sportliche Größe

Von Reinhold Rummel

Es sind die bitteren Momente im Fußball, wenn auf der einen Seite die siegreiche Mannschaft freudetaumelnd in Feierlaune über den Platz sprintet – auf der anderen Seite der Unterlegene mit gesenktem Haupt auf dem grünen Rasen sitzt und mit den Tränen kämpft. So gestern auf der Sportanlage des TSV Friedberg. Rund 900 Besuchern verfolgten das Relegationsspiel für die Fußball-Kreisklasse bei sommerlichen Temperaturen und mussten die 0:2-Niederlage des SV Obergriesbach gegen den BC Augsburg Oberhausen ansehen. Der konnte seine hervorragende Saison nicht mit dem i-Tüpfelchen (dem zweiten Aufstieg in Folge) krönen und bleibt in der A-Klasse.

Spielertrainer Sebastian Kinzel zeigte trotz der bitteren Niederlage sportliche Größe: „Die Oberhauser haben verdient gewonnen. Da kann man denen nur gratulieren, so bitter dies auch ist.“ Seine Truppe kam während der neunzig Spielminuten nie richtig in Fahrt. Kinzel vermisste das Kurzpass-Spiel im Aufbau: „Wir haben unerklärlich früh mit weiten Bällen operiert und es damit der kopfballstarken Abwehrreihe leicht gemacht“, analysierte er die Fehler. Die angeschlagen ins Spiel gegangenen Leistungsträger Severin Willer und Johannes Fischer gaben fast eine Stunde ihr Bestes. „Aber man merkte deutlich, dass uns im Mittelfeld etwas fehlte“, so Kinzel.

Er selbst hatte nach 17 Minuten nach einen Eckball mit einem Drehschuss die Chance, die Gelb-Schwarzen in Führung zu bringen, aber der Ball wurde von der vielbeinigen Abwehrreihe des BCA noch abgefälscht und streichelte dann nur noch den Außenpfosten. Der Augsburger A-Klassist stand mit seiner Vierer-Abwehrkette danach hoch konzentriert und räumte mit brachialer Abwehrarbeit alles ab. Der hochgepriesene Angriffssturm des SV Obergriesbach konnte sich einfach nicht entfalten. Die quirligen Oberhauser standen ihnen permanent auf den Beinen. Kinzel musste auch einräumen, dass Obergriesbach zu hektisch agierte und die letzte Konsequenz an Durchsetzungswillen vermissen ließ.

Die Elf von Paulo Bicho dagegen agierte mit vollem Herzblut und schonte weder Gegner noch sich selbst. Damit kam der SVO nicht zurecht. Optisch hatte man eine Halbzeit leichte Vorteile, ohne aber Torhüter Andreas Vogele ernsthaft zu fordern. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel nahm dann die Partie den aus Obergriesbacher Sicht negativen Verlauf. Die zahlreich mitgereiste Anhängerschar erstarrte fast, als ein von Christian Lurtz getretene Freistoß genau vor die Füße von Stephan Wiedemann segelte. Der Co-Spielertrainer drückte den Ball zum Entsetzen der Obergriesbacher an Torhüter Florian Hering vorbei zur Führung ins Netz.

Nun wurde es noch schwerer für den Aichacher A-Klassen-Vizemeister. Immer wieder landeten die fast verzweifelten Versuche im Seitenaus oder wurden eine sichere Beute der kopfballstarken BCA-Abwehrspieler. Ein weiterer Freistoß von Kinzel landete hoch im Fangzaun, während im Gegenzug die Entscheidung sieben Minuten vor dem Abpfiff folgte. Im Liegen spitzelte Murat Yalap weiter zu Emre Okuyucu, und dessen feines Zuspiel verwertete Thomas Süß zum 2:0-Endstand. Die Augsburger jubelten und feierten. Dem SVO blieb nur die bittere Erkenntnis, dass man als Aufsteiger eine Top-Saison ablieferte und fast noch den Durchmarsch in die nächste Klasse erreicht hätte.

BC Augsburg Oberhausen Vogele, Blasco, Dogan, Izzet Yalap, Rafael Goncalves, Murat Yalap, Gurski, Süß, Bicho Goncalves, Lurtz, Jovanovik, Okuyucu, Okoeguale.

SV Obergriesbach Hering, Gareri, Nodlbichler, Schickinger, Seyfried, Asam, Willer, Fischer, Weiß, Ostermaier, Kinzel, Häusler, Eisner, Huber.

Tore 0:1 Wiedemann (49.), 0:2 Süß (82.). Zuschauer 790 zahlende. Schiedsrichter Sebastian Deak (Rain).

Weitere Bilder vom Relegationsspiel in Friedberg finden Sie unter

aichacher-nachrichten.de

