Saison-Aus: Kühbacher Eisstockschützen verzichten auf das geliebte Eis

Viele Pokale haben die Kühbacher Eisstockschützinnen in den vergangenen Jahren geholt. In dieser Saison wird keiner dazu kommen, denn die TSV-Schützinnen gehen weder bei der deutschen Meisterschaft noch beim Europacup an den Start.

Plus Wegen der Corona-Pandemie gibt es für die Kühbacher Schützen keine Wettbewerbe. Warum sich die Frauen gegen den Europacup entscheiden und welchen Ersatz es gibt.

Von Sebastian Richly

Europacup, deutsche Meisterschaft und Bundesliga – der Terminkalender der Kühbacher Stockschützinnen ist im Winter stets prall gefüllt. Die Corona-Pandemie macht den sonst so erfolgreichen TSV-Sportlerinnen in dieser Saison einen Strich durch die Rechnung. Überhaupt gibt es für die Kühbacher Mannschaften in dieser Schießzeit keine Wettbewerbe auf dem geliebten Eis.

Abteilungsleiter Anton Stadlmair erklärt: „Die Bundesliga wurde vom bayerischen Verband abgesagt.“ Die Kühbacherinnen wären als Titelverteidiger wie in den vergangenen Jahren einer der Topfavoriten gewesen. Am 29. November wäre der Wettkampf über die Bühne gegangen. Noch eine Woche früher ist der Europacup in Peiting terminiert. Für das Turnier der besten Mannschaften Europas hatte sich der TSV bei der deutschen Meisterschaft qualifiziert. Noch steht der Termin, allerdings ohne Kühbach. Stadlmair: „Ich habe die Entscheidung unseren Mädels überlassen. Es ist allen zu gefährlich, auch weil die Zahlen gerade wieder ansteigen. Es ist zwar sehr schade, aber die vernünftigste Lösung.“

Neben Kühbach sagen auch andere Teams ab

Die Kühbacherinnen sind nicht die einzige Mannschaft, die freiwillig auf eine Teilnahme verzichtet. Auch die Konkurrenten Neunburg vorm Wald und Mehring haben bereits abgesagt. Laut Stadlmair werden vermutlich auch die österreichischen und italienischen Spitzenmannschaften zurückziehen. „Da sind Vereine aus verschiedenen Ländern am Start. Wenn da einer das Virus hat, ist der Teufel los“, so Stadlmair, der eine komplette Absage aller Wettbewerb für sinnvoll hält: „Europacup oder deutsche Meisterschaften ohne die besten Mannschaften wäre eine Farce. Man sollte die Saison einfach auf kommendes Jahr verschieben. Dann haben alle die gleichen Chancen.“

Denn selbst bei einer Teilnahme würden die Chancen der Kühbacher wohl schlecht stehen, da der TSV über keine eigene Eisbahn verfügt und aktuell nicht trainieren kann. Die deutsche Meisterschaft ist übrigens ebenfalls noch nicht abgesagt. Das Turnier, das für Ende Januar geplant ist und das die Kühbacherinnen schon öfters für sich entscheiden konnten, erhitzt derzeit die Gemüter der Stockschützenszene. Der deutsche Verband will den Wettkampf durchziehen, während der bayerische Verband bereits signalisiert hatte, keine Teams zu entsenden.

Hoffen auf Turniere in der eigenen Halle

Stadlmair und Co. hoffen derweil, dass wenigstens ein paar Turniere in Kühbach im Winter stattfinden können. In der größten Stocksporthalle Europas gibt es zehn Bahnen. Stadlmair: „Wir wollen landkreisweite Turniere machen und Vereinsmeisterschaften. Dass zumindest ein bisschen was los ist und wir eine Herausforderung haben.“ Etliche Mannschaften aus der Region hätten bereits angefragt. Trainiert wird dagegen schon länger wieder beim TSV Kühbach. „Das Training ist sogar relativ gut besucht, weil sonst ja wenig los ist.“

Auch in den kommenden Wochen müssen die Kühbacher Stocksportler mit dem Asphalt Vorlieb nehmen, ehe es hoffentlich im Herbst 2021 wieder auf das so geliebte Eis geht. Bis dahin wollen Stadlmair und Co. das Beste daraus machen: „Es hilft ja alles nichts. Wir müssen die Situation nehmen, wie sie ist. Gar nichts machen, wäre aber auch schlecht. Wir halten uns einfach in unserer Halle fit.“

