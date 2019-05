vor 46 Min.

Sandizell gewinnt Derby

Sielenbach punktet gegen Meister Burgau

Endlich wieder jubeln konnten die Fußballerinnen der SG Sandizell. Das Team von Trainer Sven Rechenauer siegte im Derby gegen die SG Petersdorf/Hollenbach deutlich. Für eine Überraschung sorgten die Sielenbacherinnen, die dem Spitzenreiter einen Punkt abknöpften.

Nord Auch wenn der Meistertitel für Spitzenreiter Burgau bereits feststand, so ist die Leistung des Aufsteigers dennoch hoch einzustufen. Die Gäste gingen zwar früh durch Lea Schwab in Führung, doch das Team des Trainerduos Stefan Auggenthaler/Benedikt Lechner zeigte Moral und kam kurz vor Ende durch Maria Wackerl auf Vorlage von Joana Müller noch zum Ausgleich. Der TSV bleibt damit zwei Spieltage vor Schluss auf dem fünften Rang, hat aber noch Chancen auf Platz vier.

Augsburg Nach vier Pleiten in Folge heißt es aufatmen bei der SG Sandizell. Das Team von Trainer Sven Rechenauer stoppte die Talfahrt mit einem souveränen 5:1-Erfolg gegen die SG Petersdorf/Hollenbach. Überragende Akteurin war hierbei Torjägerin Carina Mörmann, die gleich drei Treffer zum Erfolg beisteuerte. Den Torreigen eröffnete aber Kapitänin Stephanie Nawrath bereits in der ersten Spielminute. Mörmann erhöhte nach zwölf Minuten auf 2:0. Nach einer halben Stunde war die Stürmerin dann erneut zur Stelle. Im Gegenzug konnte Annika Seitz verkürzen. In Halbzeit zwei dauerte es bis zur 75. Minute, ehe es wieder klingelte. Erneut Mörmann entschied mit ihrem dritten Treffer die Partie endgültig. Michael Pfaller setzte den Schlusspunkt in der 82. Spielminute. Durch den Dreier verhinderte Sandizell das Abrutschen auf Platz fünf.

Für die Petersdorferinnen ist durch diese Niederlage der Klassenerhalt nach wie vor nicht gesichert. Das Team von Trainer Josef Langenegger steht mit 16 Punkten zwar zwei Plätze vor einem Abstiegsplatz, allerdings beträgt der Vorsprung nur drei Punkte. Bei noch drei zu absolvierenden Partien bleibt es im Abstiegskampf also spannend. (sry-)

