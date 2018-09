Sandra Hopfensitz liegt in Front

11:31 Uhr

Klettersportlerin führt knapp vor Lena Schweiger und Manuela Schmidt. Bis Donnerstag können Sie noch mitmachen.

Endspurt bei der Wahl zum Sportler der Monate Juli und August. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben.

Die Aichacher Nachrichten suchen die besten Athleten der vergangenen Wochen. Zur Wahl stehen für die Monate Juli und August eine Tennisspielerin, eine Klettersportlerin und eine Schwimmerin.

Zur Wahl stehen diesmal Tennisspielerin Manuela Schmidt (TSV Pöttmes), Klettersportlerin Sandra Hopfensitz (DAV Aichach) und Schwimmerin Lena Schweiger (TSV Gersthofen). Sie haben es in der Hand, indem Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Am Montagabend lag die 15-jährige Klettersportlerin in der Gesamtwertung der drei gleichberechtigten Abstimmungskanäle mit 53 Prozent vorne. Es folgen Schwimmerin Lena Schweiger (42 Prozent) und Tennisspielerin Manuela Schmidt (fünf Prozent). Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist nichts entschieden. Hopfensitz liegt bei der Abstimmung per SMS und online vorne, doch bei den Telefonstimmen führt Lena Schweiger.

Gerade bei der SMS-Abstimmung sind der Freiernriederin (Gemeinde Eurasburg) aber die beiden Kontrahenten auf den Fersen. Es deutet sich bereits jetzt ein spannendes Abstimmungsfinale an. Alle drei sind das in ihren Sportarten gewohnt. Für Hopfensitz, die bei der deutschen Meisterschaft in ihrer Altersklasse teilnimmt, entscheiden oft wenige Sekunden über Sieg und Niederlage. Bei Lena Schweiger, die bereits etliche Medaillen bei bayerischen und schwäbischen Meisterschaften gewann, geht es meist noch enger zu. Manuela Schmidt sicherte sich mit den Pöttmesern am letzten Spieltag den Titel.

Noch ist nichts entschieden. Bis Donnerstag kann sich das Klassement noch gehörig verändern. Sie können mitbestimmen. (AN)

Tennisspielerin Manuela Schmidt

Für Tennisspielerin Manuela Schmidt lief es in diesem Sommer richtig rund. Die 42-Jährige feierte mit den Damen I des TSV Pöttmes den Aufstieg in die Bezirksklasse I. Im letzten Spiel gegen den TC Rot-Weiß Rain wollten es die Pöttmeserinnen wissen und präsentierten sich in bester Form. Auch ohne ihre Nummer eins, Marketa Patzenhauerova, gewannen sie alle Spiele. Marina Mörmann, Manuela Schmidt, Jessica Schlaegel, Corinna Zappe, Lena Wagner und Susanne Schmidmair siegten. Die Doppel waren dann nur noch Formsache, und am Ende stand ein 9:0. Schmidts persönliches Highlight in ihrer 33-jährigen Tenniskarriere beim TSV sollte aber noch folgen. Bei den Kreismeisterschaften sicherte sie sich den Titel bei den Damen 40. „Das war die Krönung“, sagt die Pöttmeserin, die unter der Saison oft verletzt fehle. Muskuläre Probleme machten ihr über Monate hinweg zu schaffen, erklärt sie. Umso mehr freut sie sich über die zwei großen Erfolge. (lot)

Manuela Schmidt, Tennisspielerin TSV Pöttmes Bild: Franz Schmidt

Klettersportlerin Sandra Hopfensitz

Im Juli feierte Klettersportlerin Sandra Hopfensitz ihren größten Erfolg. Die Freienriederin (Gemeinde Eurasburg) wurde beim Deutschen Jugendcup in der Disziplin Speed in ihrer Altersklasse Zweite. Der 15-Jährigen, die bei der Aichacher Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) das Klettern lernte, fehlte am Ende nur eine Sekunde zum Sieg beim bundesweiten Wettbewerb. 2009 war Hopfensitz das erste Mal in Aichach an der Kletterwand. „Mir hat es von Anfang an Spaß gemacht, aber zu der Zeit war ich auch noch beim Reiten, Turnen und Ballett.“ Mittlerweile ist das Klettern ihre Nummer eins. Seit 2014 nimmt die Schülerin des Friedberger Gymnasiums an Wettbewerben teil. Seither hat sie fünf Mal in Folge die Landkreismeisterschaften gewonnen. Die 15-Jährige gehört dem Bayernkader an und klettert inzwischen am Stützpunkt Augsburg. In diesem Jahr nimmt sie sowohl an den Bayerischen Meisterschaft als auch an den Deutschen Titelkämpfen teil. (sry-)



Klettersportlerin Sandra Hopfensitz aus Freienrieden (Gemeinde Eurasburg) vom DAV Aichach Bild: Jürgen Hopfensitz

Schwimmerin Lena Schweiger

Die Medaillensammlung von Schwimmerin Lena Schweiger aus Rehling ist schon jetzt groß: 116 Stück hängen im Zimmer der Elfjährigen. Und sie hat große Ziele. Im nächsten Jahr soll die Zahl der Medaillen auf über 200 ansteigen, verrät sie. Ihre Schwimmkarriere hat die Mittelschülerin mit acht Jahren begonnen. Seitdem ist sie für den TSV Gersthofen im Wasser unterwegs. Vier Mal pro Woche trainiert Schweiger – auch um den Kopf frei zu bekommen, sagt sie. Ihre größten Erfolge feierte die junge Rehlingern bei den Bayerischen Meisterschaften. Drei Mal holte sie den dritten Platz, ein Mal Platz zwei. Bei ihren zahlreichen Wettbewerben kommt die Elfjährige allerdings auch viel herum. Im vergangenen Jahr schwamm sie unter anderem im österreichischen Innsbruck und dem italienischen Brixen. Auch langfristige Pläne hat Schweiger: Sie möchte künftig unbedingt bei den Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften antreten. Dafür will sie hart trainieren, wie sie erklärt. (lot)



Sie entscheiden, wer AN-Sportler der Monate Juli und August wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 27. September, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Für ihr großes Ziel von der Süddeutschen und der Deutschen Meisterschaft trainiert Lena Schweiger viermal in der Woche. Bild: Markus Marb

Sportlerwahl: So können Sie abstimmen

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/808054-01 für Schmidt

01375/808054-02 für Hopfensitz

01375/808054-03 für Schweiger

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Schmidt

Zeitung AN 02 für Hopfensitz

Zeitung AN 03 für Schweiger

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimmen auch im Internet abgeben.

Das Vorschaubild anklicken, dann das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen. Die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken.

Den Zwischenstand der Online-Abstimmung finden Sie ebenfalls auf unserer Seite.

