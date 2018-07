vor 30 Min.

Schäffler bei Bayerischer am Start Lokalsport

Aichacher Athlet hat große Ziele-

Fabian Schäffler von der LG Aichach-Rehling ist am Wochenende bei den bayrischen Meisterschaften in Erding am Start. Am Samstag geht er über die 400 Meter an den Start.

Durch eine offensive Renngestaltung möchte er eine neue Bestzeit erzielen. Er hofft auf eine Zeit unter 50,43 Sekunden, wodurch der Uraltvereinsrekord von 1965 an ihn gehen würde. Vergangene Woche lief er 51,77 Sekunden. Außerdem wird Schäffler über die 200 Meter an den Start gehen. Hier peilt er ebenfalls den Vereinsrekord von 22,83 Sekunden an. Schließlich stehen für den Studenten noch die 110 Meter Hürden auf dem Programm.

Vereinskamerad Matthias Kagerhuber hatte sich in seiner Paradedisziplin, dem Speerwurf, bei der Kreismeisterschaft ebenfalls für die bayrische Meisterschaft qualifiziert. Mit 55,04 Meter gewann er den Titel. Aufgrund einer Fersenprellung, die sich der Bob-Weltmeister beim Weitsprung zugezogen hat, muss er auf die Teilnahme bei der Bayrischen verzichten. (mzö)

