vor 9 Min.

Schäffler jubelt doppelt

Rapperzeller holt sich mit der Staffel bei den bayerischen Meisterschaften in Augsburg Platz drei. Über die 400 Meter Hürden läuft er neue Bestzeit und wird Zweiter

Im Augsburger Rosenaustadion fanden die bayerischen Leichtathletikmeisterschaften statt, bei denen auch Fabian Schäffler über die 4 mal 100 Meter mit seinen Teamkollegen Samuel Werdecker, Maximilian Fischer und Maximilian Bayer vom MTV Ingolstadt am Start war. Der Rapperzeller startete außerdem im Einzel über die 200 und 400 Meter Hürden.

Große Pläne hatte der Student der Sportwissenschaften aber insbesondere mit der Staffel. Ziel waren der Titel sowie die Norm für die deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion. Wie hoch der Stellenwert dieser Staffel für Schäffler und Co. war, zeigte sich auch darin, dass der European-Games-Held Max Bayer nach einem Start in Weinheim extra für diese Staffel nach Augsburg kam. „Dass es schwer werden würde, zeigte sich allerdings schon beim Aufwärmen“, erzählt Schäffler. Denn eine Viertelstunde vor Beginn verletzte sich Maximilian Fischer am Oberschenkel, und es war lange unklar, ob das Team überhaupt starten kann. Trotz der Möglichkeit einer schwereren Muskelverletzung nahm Fischer den Kampf aber an und hielt die Staffel unter Schmerzen im Wettbewerb. Die Verletzung hatte allerdings Auswirkungen, insbesondere im zweiten Wechsel von Fischer auf Schäffler. „Verletzt konnte Maxi die Geschwindigkeit nicht ganz so hochhalten wie im Training, mein Start erfolgte wohl ein kleines bisschen zu früh, die Folge war ein sehr schlechter Wechsel, bei dem ich derart abbremsen musste, dass ich fast im Stehen nur wenige Zentimeter vor Ende des Wechselraumes noch den Stab erhielt“, so Schäffler, der läuferisch aber Boden gutmachen konnte und in einem starken Wechsel an Schlussläufer Max Bayer übergab. Am Ende reichte es in 42,37 Sekunden aber nur noch zu Bronze, wenige Hundertstelsekunden über der erhofften Norm und knapp hinter Erlangen und Forchheim.

Etwas mehr sollte es am zweiten Tag über die 400 Meter Hürden für Schäffler werden. Nachdem die Meldeliste einen engen Kampf zwischen Schäffler und dem Fürther Marc Scuellfort nahelegte, war das Ziel des Rapperzellers zu gewinnen oder mindestens Silber zu holen. Nachdem Schäffler an der siebten Hürde gepatzt hatte, ging er mit einem leichten Rückstand auf die Zielgerade. Dort setzte er zum Schlussspurt an und ließ die meisten seiner Konkurrenten hinter sich. Trotz neuer Bestzeit von 56,09 Sekunden blieb es bei der Silbermedaille. „Damit bin ich dennoch zufrieden“, so Schäffler.

Nicht einmal 90 Minuten später ging es dann darum, die letzten Reserven zu mobilisieren und über die 200 Meter eine gute Leistung anzubieten. Dies gelang Schäffler in der Kurve zunächst sehr gut, auf der Geraden machte sich die Vorbelastung aber doch bemerkbar, sodass der Rapperzeller den Anschluss an die Topleute verlor. 22,77 Sekunden bedeuteten dennoch die zweitbeste Zeit seiner Karriere. (AN)

