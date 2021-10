Startschuss gefallen

Im Gau Aichach sind die Schützinnen und Schützen wieder im Rundenwettkampf. Gleich beim Auftakt setzen sich die Favoriten durch. Beste Schützin ist eine Schiltbergerin

Das Warten hatte für die Schützen im Gau Aichach nun ein Ende. Die neue Saison startete mit dem ersten Rundenwettkampf in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole. 20 Mannschaften weniger als im Vorjahr sind gemeldet.

In der Gauoberliga kamen Schönbach 1 und Oberbernbach 1 am besten aus den Startlöchern, denn sie lieferten beide ein Ergebnis oberhalb der 1500er Marke ab. Da sie zudem in dieser ersten Runde auch noch direkt aufeinandertrafen, war es gleich das erwartete Top-Duell. Mit einer sehr guten Mannschaftsleistung und sieben Ringen Unterschied nahm Schönbach am Ende die Punkte aus Oberbernbach mit. Der Bestschütze der Gauoberliga kam am Freitag aber nicht aus Schönbach. Mit 386 Ringen schoss der Hollenbacher Martin Happacher die Bestleistung.

In den zwei Gruppen der Gauliga werden die Aufsteiger für die Gauoberliga ermittelt. In der Gruppe 1 geht Todtenweis 2 mit vier Schützinnen und Schützen aus der eigenen Jugend an den Start. Der Nachwuchs setzte sich auch gleich an die Tabellenspitze. In der Gruppe 2 übernahm Igenhausen 1 die Tabellenführung. Bestschützin der Gauliga war die Schiltbergerin Anna-Lena Ott mit 387 Ringen, die damit sogar besser war als Martin Happacher in der Gauoberliga.

In der Gruppe 1 der A-Klasse holte sich ebenfalls eine Mannschaft aus Igenhausen die Tabellenführung. Auch Igenhausen 2 führt hier die Tabelle mit 1471 Ringen an. Der Bestschütze der A-Klasse kommt aus Edenried. Mit 378 Ringen holte sich Timo Riemensperger den ersten Platz. Tabellenführer der Gruppe 2 ist Sulzbach 3 mit 1476 Ringen.

In der B-Klasse führen Griesbeckerzell 1 mit 1435 Ringen und Willprechtszell 2 mit 1442 Ringen ihre Gruppen an. Erwähnenswert ist die Punkteteilung im Duell zwischen Schönbach 4 und Willprechtszell 3, die beide 1422 Ringe schossen. Bestschütze der B-Klasse war Helmut Braunmüller aus Willprechtszell mit 383 Ringen. Ab der C-Klasse werden dann nur noch 30 Schuss geschossen. Todtenweis 3 mit 1084 Ringen und Hollenbach 3 mit 1083 Ringen übernahmen jeweils die Tabellenführungen in ihren Gruppen. Bestschütze der C-Klasse war Dominik Klaffki aus Todtenweis mit 279 Ringen.

In der Gauliga der Luftpistolenschützen setzte sich Griesbeckerzell 1 mit 1411 Ringen an die Tabellenspitze. Alexander Korntheur aus Griesbeckerzell und Helmut Wittmann aus Rehling schossen 359 Ringe und waren die Bestschützen dieser Klasse. In der A-Klasse holte sich Schönbach 2 mit 1396 Ringen die Tabellenführung und stellte mit Michael Bachmeir auch den Bestschützen, der ebenfalls 359 Ringe schoss. Inchenhofen 1 führt in der B-Klasse mit 1351 Ringen die Tabelle an. Bestschütze war Tobias Roitsch mit 355 Ringen. In der C-Klasse setzte sich das junge Team aus Untergriesbach 1 mit 1286 Ringen an die Tabellenspitze. Bestschütze war Daniel Moll aus Aindling mit 354 Ringen.