vor 37 Min.

Feuer frei nach Corona-Pause: Schützen im Gau Aichach stehen vor dem Neustart

Die Corona-Pause ist vorbei, schon bald können die Schützinnen und Schützen im Gau Aichach wieder in regulären Wettkämpfen gegeneinander antreten. Wegen der Pandemie sind die Umstände jedoch besondere.

Plus Nach langer Durststrecke kehren Schützen im Gau Aichach wieder an die Stände zurück. Doch Corona hat Spuren hinterlassen: Es gehen weniger Teams an den Start.

Von Katharina Wachinger

Nach eineinhalb Jahren Pause wegen Corona ist bei den Gauschützen wieder eine vorsichtige Planung möglich. Erste Infos gab es bei der Sportleiterversammlung in Untergriesbach, zu der rund 80 Personen gekommen waren. Auch hier gab es die 3G-Regelung zu beachten, die ebenso beim Rundenwettkampf in den Vereinen gilt – ab 30. September (Luftpistole) und ab 1. Oktober (Luftgewehr).

