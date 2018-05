00:05 Uhr

Schlagkräftig Lokalsport

Boxer Jonas Ignac

Erst vor rund anderthalb Jahren hat Jonas Ignac mit dem Boxen begonnen. Bei seinen ersten Kämpfen zeigte der 17-Jährige aber gleich, was er drauf hat. Der Aichacher gewann bei den schwäbischen Meisterschaften in der Paarstadt den Titel in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm. Trainer Wjatscheslaw Odenbach lobt seinen Schützling: „Er ist ein aggressiver Kämpfer und ständig in Bewegung. Seine Ausdauer ist beeindruckend. Während andere mit der Zeit einbrechen, wird er noch stärker.“ Deshalb vergleicht ihn sein Coach auch mit einem Boxchampion: „Er ist ein kleiner Kämpfer, aber dennoch der Chef im Ring, ein bisschen wie Mike Tyson. Was ihm an Erfahrung fehlt, macht er mit seinen schnellen Beinen wett.“ Beim Boxen profitiert Ignac, der eine Lehre zum Schreiner macht, vom Taekwondo. Zehn Jahre lang übte er den Kampfsport aus. Jetzt steht er aber im Ring. (sry-)

Themen Folgen