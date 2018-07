Schlagkräftig

18.07.2018

Obwohl Alexander Leischner erst 16 Jahre alt ist, schlägt der Tennisspieler bereits bei den Männern auf. Der Nachwuchsspieler gehört beim TC Aichach schon jetzt zu den Besten. In der Ersten Männermannschaft in der Bezirksklasse II spielte er in dieser Saison meist an Position zwei und gewann alle seine sechs Einzel. Ebenso im Doppel kann sich seine Bilanz sehen lassen. Auch bei den Junioren war der Aichacher im Einsatz. In der Bezirksliga weist Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (zehnte Klasse) eine Bilanz von 8:4 (Doppel und Einzel) auf und führte sein Team als Nummer eins auf Platz drei. Der ehemalige Abteilungsleiter Rainer Laske lobt die Nachwuchshoffnung: „Er spielt sehr variabel und hat einen enorm starken Aufschlag. Er ist wohl eines der größten Talente, das je beim TCA gespielt hat.“ Demnächst stehen für Leischner die Kreismeisterschaften an – bei den Junioren und den Erwachsenen.

