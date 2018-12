Schlagkräftig

31.12.2018

Tennisspieler Alexander Leischner

Obwohl Alexander Leischner erst 17 Jahre alt ist, schlägt der Tennisspieler bereits bei den Männern auf. Der Nachwuchsspieler gehört beim TC Aichach schon jetzt zu den Besten. In der ersten Männermannschaft in der Bezirksklasse II spielte er in dieser Saison meist an Position zwei und gewann alle seine sechs Einzel.

Ebenso im Doppel kann sich seine Bilanz sehen lassen. Auch bei den Junioren war der Aichacher im Einsatz. In der Bezirksliga weist Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (zehnte Klasse) eine Bilanz von 8:4 (Doppel und Einzel) auf und führte sein Team als Nummer eins auf Platz drei.

Der ehemalige Abteilungsleiter Rainer Laske lobt die Nachwuchshoffnung: „Er spielt sehr variabel und hat einen enorm starken Aufschlag. Er ist wohl eines der größten Talente, das je beim TCA gespielt hat.“ Der 1,96 Meter große Leischner hat seine Stärken dabei im Aufschlagsspiel, aber auch sonst beherrscht er alle Varianten im Tennis.

Bei der Abstimmung zum Sportler des Monats Juni war Leischner dann einmal mehr ganz oben. Mit 60 Prozent der Gesamtstimmen sicherte er sich den Titel. Apropos Titel.

Den größten Erfolg feierte der Aichacher nur wenige Wochen später, als er bei den Landkreismeisterschaften der U18 den Titel holte. Zusammen mit Schwester Kathrin gewann er auch noch den Kreistitel im Mixed.

Der 17-Jährige hat ehrgeizige Ziele für 2019: „Ich will für mein Spiel nochmals ein neues Level erreichen. Ich möchte den nächsten Schritt machen.“

