Kartfahrer Elias Schwarzmaier

In dieser Saison besonders erfolgreich war Kartslalomfahrer Elias Schwarzmaier. Der 13-Jährige holte sich in seiner Altersklasse K3 den Vizetitel beim Schwabenpokal. In der Gesamtwertung mehrerer Läufe an verschiedenen Orten kam der Sulzbacher in der Endabrechnung auf den zweiten Platz. Mehrmals stand der Schüler der Aichacher Mittelschule auf dem Podest, beim Heimrennen im September stand er sogar ganz oben. Nur knapp verpasste er die Qualifikation für die süddeutsche Meisterschaft. Deshalb wählten die Leser Schwarzmaier zum Sportler der Monate August und September.

Seit drei Jahren geht Elias Schwarzmeier für den MC Aichach an den Start. Immer als Betreuer mit dabei ist Vater Ingo, der bei seinem Sohn eine Entwicklung sieht: „Er hat wirklich einen Sprung nach vorne gemacht. Im Vorjahr konnte er kaum fahren, weshalb er 2019 besonders fleißig trainiert hat. Das hat sich in dieser Saison ausgezahlt. Außerdem lässt er sich von einem schlechten Durchgang nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen.“

Der Siebtklässler der Aichacher Mittelschule hat Benzin im Blut. „Ich stehe auf alles, was einen Motor hat“, so der 13-Jährige, der auch Fußball bei der SG Obergriesbach/Griesbeckerzell spielt. In der D-Jugend wird Schwarzmaier als Außenbahnspieler eingesetzt. Lieber als Fußballspielen ist dem Sulzbacher aber der Kartslalom. Auch 2020 will Schwarzmaier an seine Erfolge anknüpfen, auch wenn er in der höheren Altersklasse K4 der jüngste Pilot sein wird. „Ich will meine Leistung bringen und möglichst weit vorne landen. Ich werde hart trainieren und schauen, was rauskommt.“

Rausgekommen ist bei der Wahl zum Sportler der Monats August und September Platz eins mit 67 Prozent.

