Schnell unterwegs

Aichacher siegt bei Schwabenpokal

Für die Kartfahrer fand jetzt in Memmingen der siebte Lauf des Schwabenpokals statt. Der MC Aichach war mit sechs Fahrern und einer Fahrerin vertreten.

In der Klasse 2 (zehn- bis elfjährigen Fahrer/innen) gingen zwei Starter des MC Aichach an den Start. Lucas Nößner und Nico Rizoudis legten aber keine fehlerfreien Wertungsläufe hin. Nico belegte den zehnten Platz und Lucas mit einem Fehler weniger den siebten Platz. Mit 19 Startern war dies die stärkste Klasse an diesem Tag.

Timo Bellenbaum und Elias Schwarzmaier fuhren in der Klasse 3 (zwölf- bis 13-jährige Fahrer/innen). Timo blieb ebenfalls nicht fehlerfrei und erreichte den 14. Platz. Elias zeigte zwei gute Wertungsläufe und musste sich letztendlich nur einem Fahrer geschlagen geben. Acht Hundertstel fehlten ihm zum Sieg, aber er freute sich trotzdem sehr über Platz zwei.

Für die K4 (14- bis 15-jährige Fahrer/innen) traten Niklas Feiler und Ulrike Stolz an. Ulrike unterlief ein Pylonenfehler, was Rang neun bedeutete. Niklas wurde von Lauf zu Lauf schneller. Insgesamt fuhr er zwei fehlerfreie Wertungsläufe und erreichte den sechsten Platz.

Als einziger Aichacher Starter fuhr Jim de la Vigne in der K5 (16- bis 18-jährige Fahrer/innen). Er fuhr zwei schnelle und fehlerfreie Wertungsläufe und holte sich den Sieg.

Am Samstag, 21. September, findet das Heimrennen des MC Aichach (Helmut-Thiem-Pokal) und am Sonntag, 22. September, der letzte Lauf des Schwabenpokals in Aichach statt. Die MC-Mitglieder hoffen auf viele Zuschauer auf dem Trainingsgelände in Ecknach. (AN)

