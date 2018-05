05.05.2018

Schönbach erfolgreich Lokalsport

Grüne-Eiche-Schützen feiern viele Titel. Angela Schlögl bei Deutscher

Bei der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung blickten Schützenmeister Erwin Spar und seine Vereinskollegen von Grüne Eiche Schönbach auf das sportliche Jahr zurück.

Stolz zeigte sich der Erste Sportleiter Martin Haider über drei Meisterschaften. So wurden Schönbach II und Schönbach III, das ausschließlich aus Frauen besteht, Meister. Auch in der Gauliga-Luftpistole wurde Schönbach I zum wiederholten Mal Meister. Zudem sicherte sich das zweite Luftpistolenteam den Aufstieg in die A-Klasse.

Auch bei den Gaumeisterschaften räumten die Schützen im Einzel- wie auch im Mannschaftswettbewerb ab – Victor Baumbach, Sebastian Hammer, Daniel Baumbach in der Schützenklasse und Juniorin Anna-Lena Hammer. Abgerundet wurde der Erfolg im Zimmerstutzenwettbewerb der Damenklasse. Der Mannschaftswettbewerb ging an Bettina Bärwald (zugleich Einzelmeisterin), Maria Heigemeir und Sandra Haimer. Angela Schlögl erzielte das beste Einzelergebnis.

Qualifiziert für die oberbayerischen Meisterschaft hatten sich elf Schönbacher. Das Limit für die bayerische Meisterschaft erreichten vier Schützen. Angela Schlögl qualifizierte sich mit dem Zimmerstutzen sogar für die Deutsche und landete dort auf Rang 21.13 Schönbacherinnen gingen beim Gaudamenschießen an den Start. Sie holten den erstmals auf Teilerbasis ausgeschossenen Maria-Kienmoser-Pokal. Maria Heigemeir (2.) und Christina Bachmeir (3.) waren in der Einzelwertung erfolgreich. Auch beim Gauschießen hatte Grüne Eiche drei Finalteilnehmer. Während im Luftpistolenbereich Sebastian Hammer siegte und Victor Baumbach Platz sechs belegte, wurde im Luftgewehrbereich Elisabeth Nefzger Sechste. Zudem holten die Schönbacher in Mainbach den Raiffeisenwanderpokal der Gemeinde zum dritten Mal in Folge.

Jugendleiter Markus Fendt freut sich über zwölf aktive Jugendliche. Elisabeth Nefzger wurde Zweite bei der Juniorengaumeisterschaft und qualifizierte sich für die Oberbayerische. Beim Gaudamenschießen landete sie auf Platz vier. Anna Lena Hammer schaffte sowohl in der Ring- wie auch Teilerwertung mit der Luftpistole Platz eins. Beim Gemeindevergleich landete das Team auf Rang zwei, Anna Maria Bradl ragt als beste Jungschützin heraus. Anna Lena Hammer wurde mit der Lufpistole Zweite. Beim Jugendcup siegten Elisabeth Nefzger (LG) und Anna Lena Hammer (LP). (jr)

