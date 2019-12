05.12.2019

Schönbach ist nicht zu stoppen

Grüne-Eiche-Schützen siegen auch im dritten Wettkampf

Den ersten Auftritt an den heimischen Ständen absolvierte das Erste Pistolenteam von Grüne Eiche Schönbach souverän. Gegen das Team aus Freienried aus dem Nachbargau Friedberg gab es erneut einen souveränen 4:1-Sieg. Nach Ringen stand es am Ende 1818:1789. Durch den dritten Sieg im dritten Wettkampf untermauerten die Schönbacher ihre Tabellenführung in der Oberbayernliga Nordwest.

Herausragendes Ergebnis bei dieser Begegnung war die persönliche Bestleistung von Grüne-Eiche-Topschütze Sebastian Hammer, der mit den Serien 97/94/92/97 auf insgesamt 380 Ringe kam. Gegner Michael Feiger hatte mit 366 Ringen nicht den Hauch einer Chance. An Position zwei standen sich Jörg Seckler und Jürgen Hopfensitz gegenüber. Grüne Eiches Nummer zwei konnte seine gewohnte Stärke nicht abrufen. Die zweite Serie mit 86 Ringen kostete ihn den Sieg. Am Ende standen nur 360 Ringe. Sein Freienrieder Kontrahent kam auf 362 Ringe. In der mittleren Paarung trat Viktor Baumbach gegen Andreas Hartl an. Seine starken Auftritte aus den Auftaktbegegnungen waren an diesem Abend ebenso nicht erkennbar. Mit Serien von 87/94/88 und 92 kam Baumbach nur auf 361 Ringe. Das reichte allerdings gegen Hartl, der auf 357 Ringe kam.

In der vierten Begegnung machte Grüne-Eiche-Mannschaftsführer Andy Stadlmayr wie gewohnt kurzen Prozess mit seinem Gegner, diesmal mit Michael Steinhard. Mit den schnellsten Serien von 93/90/85/89 und einem Gesamtergebnis 357 Ringe beendete Stadlmayr als erster den Wettkampf. Damit setzte er den Freienrieder unter Druck, der nur auf 348 Ringe kam. In der Vorwoche schoss Hartl noch 360 Ringe. Den Sieg perfekt machte Daniel Baumbach mit 360 Ringen (90/92/90/88) gegen Markus Hartl, der zwar bis zur Mitte des Vergleichs ebenbürtig war, aber bei der vorletzten Serie patzte und mit 356 Ringen (90/90/86/90) den Kürzeren zog.

Auch den vierten Durchgang bestreiten die Grüne-Eiche-Pistoleros am kommenden Freitag erneut auf der heimischen Schießanlage. Dann steht das Spitzenspiel gegen Donauperle Bergheim an. (jr)

