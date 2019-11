vor 27 Min.

Schönbach verteidigt Tabellenspitze

Luftpistolenschützen von Grüne Eiche siegen in Fürstenfeldbruck

Auch im zweiten Durchgang der Rundenwettkämpfe in der Oberbayernliga waren die Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach erfolgreich. Diesmal gewann der Aufsteiger in Fürstenfeldbruck, wo man wie schon in Stoffen zum Auftakt den Wettkampf in zwei Durchgängen, aufgrund der begrenzten Standkapazitäten bestreiten musste. Am Ende fiel das Ergebnis mit 5:0 Punkten und 1825:1800 Ringen eindeutig, doch der Verlauf der einzelnen Paarungen war spannend bis zum Schluss.

Insbesondere für das Duell an Position zwei zwischen Jörg Seckler und Bernd Fischer. Mit seinen Serien von 93/93/90 und 93 (gesamt 369) konnte der Schönbacher seinen Kontrahenten nicht aus der Ruhe bringen. Dieser legte einen starken Schlussspurt hin und erzwang das Stechen. Hier hatte Seckler die Ruhe weg und holte mit einer glatten Zehn den Punkt für Grüne Eiche. Fischer schoss nur eine Acht. Mannschaftskapitän Andy Stadlmayr machte mit Sven Kunze an vier dagegen kurzen Prozess. Der Schönbacher schoss schnell seine Serien und siegte deutlich mit 360:346. Auch im zweiten Durchgang war zumindest bis zur Mitte der direkten Vergleiche für Spannung gesorgt. Während Daniel Baumbach mit 351 Ringen (89/83/90/89) seinen Gegner Alexander Mohr 347 Ringe (88/84/86/89) in Schach halten konnte und den dritten Punkt holte, lagen im mittleren Paarkreuz Victor Baumbach und Bernd Huber bis zur Mitte ihres Durchganges gleichauf, ehe Victor Baumbach mit einer 95er-Serie ein Zeichen setzte und den vierten Punkt für Schönbach holte. Am Ende setzte sich der Grüne Eiche Schütze mit 369:364 durch.

Im Spitzenkampf wurde es spannend. Während Sebastian Hammer zum Auftakt eine 97er-Serie hinlegte, war Bernd Rosenstein mit 94 Ringen ebenfalls gut gestartet. Im zweiten Teil schwächelten beide Kontrahenten mit 91 und 90 Ringen, wobei Hammer mit 96 Ringen (Rosenstein 95) im dritten Durchlauf wieder ein Zeichen setzte. Im letzten Viertel war Hammer mit 94 Ringen nervenstark und verbesserte seine persönliche Bestleistung auf 376 Ringe, während Rosenstein mit 374 knapp den Ehrenpunkt für Fürstenfeldbruck verpasste. (jr)

