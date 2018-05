Schrag schlägt sich in Thüringen gut

vor 48 Min.

Aichacher bei Friedensfahrt auf Platz 19.

Der Aichacher Radrennfahrer Daniel Schrag schlug sich bei der Jugendfriedensfahrt in Thüringen beachtlich.

Insgesamt waren in seiner Klasse, der U17 männlich, waren 180 Fahrer gemeldet. 31 Mannschaften, davon 15 aus dem Ausland, kämpften um die Punkte. Der 15-jährige Aichacher ging für das BMC Team Mittelfranken Förderteam Bayern an den Start. Vier Etappen waren zu bewältigen. Die erste, ein 20 minütiger Prolog mit fünf Zwischenwertungen, fand in Gotha statt. Um das Sprinttrikot wurde im ersten Lauf gefahren, im Zweiten um das Bergtrikot und im Dritten um das Trikot des Gesamtführenden. Schrag war vom Teamchef für den dritten Lauf eingeteilt. Bei der ersten Wertung sprintete er auf den zweiten Platz, die zweite Wertung konnte er gewinnen. Bei den nächsten beiden Wertungen konnte er nicht mehr Punkten. Dennoch reichten seine neun Punkte für den zweiten Platz und er bekam als bester Jungjahrgang das rosa Trikot überreicht. Beim Bergzeitfahren in Weingarten benötigte Schrag 8:16 Minuten, was für den 25. Platz reichte. Der Rückstand auf den besten jüngeren Jahrgang Lukas Grießer vom Nationalteam Österrreich betrug acht Sekunden. Am selben Nachmittag galt es, ein Rundstreckenrennen zu absolvieren. Acht Runden über je 7,5 Kilometer standen auf dem Programm. Schrag konnte den Zielsprint des Hauptfeldes für sich entscheiden und fuhr auf den neunten Platz. Auf der Schlussetappe ging es nach Friedrichsroda. Erneut waren 60 Kilometer auf fünf Runden verteilt zu bewältigen. Mit einem Schnitt von 40,2 Stundenkilometern wurde es ein schnelles Rennen. Das hohe Tempo und die anspruchsvolle Strecke führten zu einigen Stürzen. Schrag fuhr nach einigen Attacken als 24. über die Ziellinie.

In der Gesamtwertung landete der 15-Jährige auf Rang 19. Die Zeitdifferenz von acht Sekunden zum besten Jungjahrgang blieben unverändert. Gesamtsieger der U17 m wurde Schrags Teamkollege Marco Brenner. (AN)

