20:29 Uhr

Schrag verpasst Podest Lokalsport

Aichacher Vierter und Fünfter.

Für den Aichacher Radrennfahrer will es einfach nicht mit einem Podestplatz klappen. Gleich bei zwei bayerischen Meisterschaften verpasste er einen Platz unter den ersten Drei ganz knapp.

Beim Straßenrennen in Attenzell (Kreis Eichstätt) belegte er Platz vier. Über 60,4 Kilometer hatte der 15-Jährige zu wenig Verpflegung dabei und verpasste so einen Spitzenplatz. Zunächst konnte Schrag noch das Renngeschehen mitbestimmen, doch dann verließen ihn die Kräfte. Beim Einzelzeitfahren in Weiden (Oberpfalz) über 8,8 Kilometer vermasselte Schrag den Start und konnte nicht mehr aufholen. Am Ende landete der Aichacher, der für die RSG Ansbach startet, auf Rang fünf. Am Wochenende ist er bei der Thüringer Friedensfahrt am Start. Schwester Emily holte in der U13 über 15,1 Kilometer Rang drei, im Einzelzeitfahren stürzte sie. (AN)

